Explosive Altlast

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern hat sich weiter ausgebreitet. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Nähe von Lübtheen brannte es am Montag auf einer Fläche von rund 430 Hektar. Wiederholt kam es zu Explosionen im munitionsbelasteten Gebiet, wie der NDR am Montag berichtete. Nach Angaben der Einsatzleitung werde von Brandstiftung ausgegangen. Dies sei der größte Waldbrand der Landesgeschichte, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Lübtheen. Drei Dörfer und ein Ferienlager mussten evakuiert werden. (AFP/jW)