»Wir müssen hier den Anfängen wehren«

RubyImages/F. Boillot Auf Protestkundgebungen fordern Palästina-Solidaritätsgruppen Boykott, Deinvestition und Sanktionen (BDS) gegenüber Israel und machen auf das Leid in besetzten Gebieten aufmerksam (Berlin, 4.6.2018)

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund vor zwei Wochen einen Workshop angeboten. Die Kirchentagsleitung sagte Ihre Veranstaltung kurzfristig ab und begründete das mit mutmaßlicher Nähe einiger Podiumsteilnehmer zur Palästina-Solidaritätskampagne BDS – Boykott, Deinvestition, Sanktion – (siehe jW vom Wochenende). Wen hatten Sie eingeladen?

Das waren zwei Theologinnen aus Münster, dazu Ulrich Duchrow, ein emeritierter Theologe aus Heidelberg, und der muslimische Theologe Farid Esack. Duchrow ist Mitbegründer von »Kairos Europa«, einem interreligiösen Netzwerk, dessen »Netzwerk Palästina« sich dort für Menschenrechte einsetzt. Eine eher linke christliche Gruppe. Esack kommt aus der Antiapartheidsbewegung. Er ist in Südafrika – so weit ich weiß – Vorsitzender der BDS-Kampagne. Neben Esack ist auch Duchrow mit BDS in Verbindung gebracht worden. Kairos Europa hatte sich solidarisch mit der Kampagne erklärt. Die beiden Theologinnen aus Münster haben ganz andere Positionen zur BDS-Kampagne, aber deswegen hatten wir sie nicht eingeladen. Ulrich Duchrow ist schon lange mit dem Kirchentag verbunden. Das sind alles Theologen, die mit der Stiftung auch im Rahmen von interreligiösen Debatten bereits zusammengearbeitet haben.

Was hat sich in Dortmund abgespielt?

Die Leitung hat uns vor die Wahl gestellt: Entweder wir laden Duchrow und Esack aus, oder die Veranstaltung findet nicht statt. Wir haben daraufhin erklärt, außerhalb des Geländes zu diskutieren. Darüber haben wir vor Ort informiert. Es waren aber nicht mehr viele Besucher da, denn die Kirchentagsleitung hatte zuvor in der Kirchentagszeitung verbreitet, dass unser Workshop abgesagt worden sei.

Wir waren ungefähr 30 Leute und wurden durch ein kleines Grüppchen von christlichen Pfadfindern begleitet. Die sollten kontrollieren, ob wir was Illegales tun. Daraufhin haben wir uns in der knallenden Sonne versammelt und dort zwei Stunden diskutiert.

Und über was wurde gesprochen?

Weder über das Vorgehen der Kirchentagsleitung noch über BDS. Farid Esack meinte, dass die Marginalisierten – in dem Falle wir – diejenigen sind, die die verkrusteten Strukturen aufbrechen müssen. So können sich Linke, Christen, Muslime, jüdische Menschen und die anderer Glaubensrichtungen zusammenfinden.

Ist eine Kirchentagsleitung jemals so vorgegangen?

Das war in dieser Form ein Novum. Die Leitung selbst hat allerdings nur aufgegriffen, was durch den Blog »Ruhrbarone« herausgefunden wurde: Dass da zwei Referenten eingeladen sind, die im Verdacht stehen, antisemitische Propaganda zu verbreiten. Da konnte sich die Leitung auf die kürzlich gefasste Resolution des Bundestages zurückziehen, der besagt: BDS ist antisemitisch und stellt das Existenzrecht Israels in Frage. Das ist aber sehr kurzschlüssig und falsch.

Wie bewerten Sie diesen Eingriff in die Meinungsfreiheit?

Wir müssen hier den Anfängen wehren, dass mit diesem Antisemitismusvorwurf Diskussionen einfach abgeschnitten und nicht geführt werden. Antisemitischen Positionen werden wir auf keinen Fall eine Plattform geben. Aber gerade bei BDS ist es nun sehr umstritten, ob man die Kampagne als antisemitisch bewertet oder eben nicht. Denn Kritik an der Besatzungspolitik Israels ist alles andere als antisemitisch.

Sehr viele haben uns an unserem Stand in unserer Position gestärkt. Ein prominenter Vertreter einer anderen politischen Stiftung sagte, wie sehr dieser Bundestagsbeschluss auch die Arbeit der Stiftungen in Palästina und Israel behindere. Die arbeiten dort eng mit zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammen, die ihrerseits die Besetzungspolitik kritisieren. Die werden nun auch inkriminiert.

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem Vorfall?

Wir nehmen zunächst zur Kenntnis, dass es mit dem Vertrauen – das Motto des Kirchentages – offenbar nicht so weit her ist. Die Bundesstiftung wird ihre Position noch einmal darlegen, und sie wird ein Wortprotokoll der Veranstaltung ins Netz stellen. Dennoch wollen wir den Kirchentag als Plattform weiter erhalten sowie uns um ein offenes und gutes Verhältnis zur Evangelischen Kirche bemühen.

Hinweis: Im Interview (jW vom 2.7.2019) äußerte unser Gesprächspartner Karl-Heinz Heinemann, das interreligiöse Netzwerk Kairos Europa e.V. habe sich »solidarisch« mit der Kampagne Boykott, Desinvestition, Sanktion (BDS) erklärt. Franz Segbers, 1. Vorsitzender von Kairos Europa, legt Wert auf die Feststellung, dass es keinen Beschluss des Vereins gebe, »der sich in dieser Pauschalität mit der Kampagne BDS solidarisch erklärt hat«.