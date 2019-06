Soeren Stache/dpa

Berlin. Fußballbundesligist Hertha BSC stößt mit einem Investorendeal in eine neue finanzielle Dimension vor. Wie die Berliner am Donnerstag bestätigten, wird Unternehmer Lars Windhorst über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor zunächst für 125 Millionen Euro 37,5 Prozent am Hauptstadtklub erwerben, und plant bereits den Kauf weiterer Anteile. Die Gremien stimmten dem »zeitlich unbegrenzten Eigenkapital-Investment« einstimmig zu. »Diese Zusammenarbeit ist richtungsweisend für unseren Verein«, sagte Geschäftsführer Michael Preetz. Windhorst erwartet sich viel: »Die Hertha kann wie andere Klubs in London oder Madrid zu einem echten ›Big City Club‹ werden«, sagte er dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, das zuerst über den Deal berichtet hatte.

Nach den Statuten der Deutschen Fußball Liga kann Tennor maximal 49,9 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, der Profi-Abteilung des Vereins, erwerben. Dieses Interesse bestätigte der Sprecher der Investmentgesellschaft, Andreas Fritzenkötter, der dpa. Der Zeitpunkt für den weiteren Anteilskauf sei allerdings noch offen. Insgesamt könnte Hertha laut Bild sogar bis zu 250 Millionen Euro erhalten.

Nur sieben Monate nach dem Rückerwerb der Anteile und Optionen vom vorherigen Investor KKR ermögliche die neue Partnerschaft »eine umfangreiche Rückführung von Verbindlichkeiten und über die kommenden Jahre Investitionen in die operativen Kernbereiche Sport, Digitalisierung und Internationalisierung«, hieß es in einer Mitteilung. Tennor soll laut Spiegel zwei Sitze im Aufsichtsrat erhalten, aber keinen Einfluss auf sportliche Entscheidungen haben.

Das Geschäft erhöhe Herthas Chancen, »mittelfristig in Reichweite internationaler Plätze zu kommen«, sagte Preetz dem Magazin. Der große Reichtum ist bei den Berlinern vorerst dennoch nicht ausgebrochen Nach dem Rückkauf der KKR-Anteile ist der Klub verschuldet und plant die im August beginnende Spielzeit mit einem im Liga-Vergleich eher durchschnittlichen Gesamtetat vom 140,6 Millionen Euro.

Branchenführer FC Bayern hatte 2014 den größten Investoren-Deal in der Bundesliga-Geschichte verkündet. Die Allianz AG – zugleich Namensgeber des Münchner Stadions – stieg für 110 Millionen Euro beim Rekordmeister ein. Dafür bekam sie 8,33 Prozent der Anteile an der FC Bayern AG, wie die früher eingestiegenen Adidas und Audi. Im internationalen Vergleich sind das geringe Summen. Laut Medienberichten soll Scheich Mansour allein zwischen 2008 und 2018 1,4 Milliarden Euro bei Manchester City investiert haben.

Tennor-Chef Windhorst gelangte bereits in den frühen 90er Jahren Berühmtheit. Da er mit 16 ein zunächst erfolgreiches IT-Unternehmen gegründet hatte, galt er als Wunderkind der deutschen Wirtschaft. Der heute 42jährige wurde 2010 wegen Veruntreuung im Zusammenhang mit der Insolvenz zweier seiner Betriebe zu einer Geldstrafe in Höhe von 108.000 Euro und einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Für die Einstellung weiterer Verfahren musste er 3,5 Millionen Euro zahlen. 2004 gründete er die Investmentholding Sapinda, die Anfang dieses Jahres in Tennor umbenannt wurde. (dpa/jW)