Europaspiele: Gold im Tischtennis-Mixed

Valentyn Ogirenko/Reuters

Minsk. Petrissa Solja und Patrick Franziska haben bei den Europaspielen in Minsk das Finale im Tischtennis-Mixed gewonnen. Es war das erste Gold für die deutsche Delegation. Solja/Franziska setzten sich am Dienstag mit 3:0 Sätzen gegen die Rumänen Ovidio Ionescu und Bernadette Szocs duch. Damit qualifizierte sich das Paar auch frühzeitig für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.

Im Halbfinale am Dienstag mittag hatten Solja/Franziska mit 3:1 Sätzen die an Nummer eins gesetzten Slowaken Barbora Balazova und Lubomir Pistej bezwungen. Am Nachmittag gewannen Timo Boll und Han Lie ihre Viertelfinals in den Einzelwettbewerben. Beiden fehlt noch ein Sieg zur Qualifikation für Olympia in Tokio. (dpa/jW))