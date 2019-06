Faschisten nicht zur Landtagswahl in Sachsen zugelassen

Robert Michael/dpa-Zentralbil/dpa

Leipzig. Die Neonaziparteien »Pro Chemnitz« und »Der III. Weg« sind nicht zu den sächsischen Landtagswahlen im September 2019 zugelassen. »Pro Chemnitz« habe seinen Vorstand offen gewählt, erklärte der stellvertretende Landeswahlleiter Robert Kluger gegenüber der Leipziger Volkszeitung (Onlineausgabe) am Montag abend. »Laut Kommunalwahlgesetz muss dies aber immer in geheimer Wahl passieren.« Dem »III. Weg« fehle es an tatsächlicher Verbreitung im Bundesland. »Die Partei betreibt nach eigenen Angaben nur Stützpunkte – die aber nicht einmal dem Niveau von Kreisverbänden entsprechen«, wird Kluger zitiert. (jW)