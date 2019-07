Minsk. Die deutschen Tischtennis-Teams haben bei den Europaspielen in Minsk am Samstag eindrucksvoll ihre Stärke bewiesen und sich mit den zwei Turniersiegen die Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr gesichert. Die Herren setzten sich mit 3:0 gegen Schweden durch. Die Damen besiegten Rumänien ebenfalls mit 3:0. Zuvor hatten sich bereits Einzelsieger Timo Boll und Han Ying ihre Olympiatickets gesichert, durch die Mannschaftserfolge kommt jeweils ein Einzelstartplatz hinzu. Mixed-Siegerin Petrissa Solja, die wegen einer Oberarmverletzung zum Zusehen gezwungen war, sagte anschließend: »Ich bin einfach unheimlich stolz auf meine Mädels. Sie haben es perfekt gelöst.« Am vorletzten Wettkampftag in der belorussischen Hauptstadt holte sich Karateka Jonathan Horne zudem die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse über 84 Kilogramm. Das deutsche Team hat damit 25 Medaillen geholt, davon sieben goldene. (dpa/sid/jW)