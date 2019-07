Neuer Schwung

Der Direktor der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, wird neuer Intendant der Mailänder Scala. Der Franzose übernehme das Amt an der renommierten Oper im Sommer 2021, erklärte Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala laut italienischer Nachrichtenagenturen am Freitag abend. Der 2020 auslaufende Vertrag des österreichischen Intendanten Alexander Pereira werde um ein Jahr verlängert. Meyer werde aber bereits Mitte 2020 zur Scala wechseln. Viel mediales Lob erhielt er in Wien für diverse Einnahme­rekorde und seinen diplomatischen Stil. Der seit 2014 amtierende Pereira hatte der weltberühmten Scala neuen Schwung gegeben, stand aber u. a. wegen eines geplatzten Sponsorendeals mit Saudi-Arabien immer wieder in der Kritik. (dpa/jW)