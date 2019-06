Die Rasenformel

Juan Medina/REUTERS Gewinnt vier von fünf Aufschlagspielen: Ashleigh Barty, die neue Nummer eins

Eastbourne ist ein traditionsreiches Rasenturnier, hat als letztes Turnier vor den am Montag beginnenden »Lawn Tennis Championchips« in Wimbledon aber an Bedeutung verloren. Mittlerweile ist die Woche vor einem Major in der Regel eher lahm (Ausnahme ist der Saisonbeginn im Januar direkt vor den Australian Open). Für die ATP ist Eastbourne ein 250er Turnier, kein Spieler aus den Top 20 tritt diesmal dort an. Für die WTA ist es ein »Premier« (Äquivalent eines »ATP 500«), die Besetzung ist hochrangiger. Aus den aktuellen Top Ten waren sieben Spielerinnen vertreten. Fünf von ihnen – Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Simona Halep und Aryna Sabalenka – erreichten das Viertelfinale. Sabalenka gelang dabei im Achtelfinale am Mittwoch die Revanche für die Finalniederlage 2018 gegen Titelverteidigerin Caroline Wozniacki (2:6, 6:4, 7:6). Aber schon seit Jahren sind die Ergebnisse von Eastbourne kein verlässlicher Hinweis mehr auf das, was in Wimbledon geschehen wird.

Ihren vorläufigen Höhepunkt hatte die Rasensaison am vergangenen Sonntag mit vier parallelen Endspielen. Roger Federer gewann seinen zehnten Titel In Halle, Westfalen, fast im Schlafwandeln, 7:6, 6:1 endete das Finale gegen David Goffin. Federer spielte im Turnierverlauf nicht einmal übermäßig gut. Sein Finalsieg veränderte die Setzliste in Wimbledon. Der Schweizer wird dort an Stelle des Weltranglistenzweiten Rafael Nadal hinter Novak Djokovic an Nummer zwei gesetzt sein. Seit dem Jahr 2002 gilt für die Setzliste in Wimbledon eine spezielle Formel, die neben der Weltrangliste Ergebnisse der letzten zwei Jahre bei Rasenturnieren in Rechnung stellt. So wurde auch der seit März verletzte Wimbledon-Finalist des Vorjahres, Kevin Anderson, an vier gesetzt, als Weltranglistenachter. Die Rasentennis-Turnierformel geht auf eine Zeit zurück, in der es große Unterschiede zwischen den Belägen gab und unter den Spielern entsprechende Spezialisten. Nicht zuletzt dank der Angleichung (sprich Verlangsamung) der Beläge ist diese Ära mehr oder weniger vorbei. Die Formel ist ein Anachronismus. Wie möglicherweise Rasentennis überhaupt.

Nicht nur das Turnier in Halle, auch das ATP 500 im Queen’s Club, London, wurde von einem 37jährigen gewonnen. Feliciano Lopez schlug den 34jährigen Gilles Simon in einer Geduldsprobe von Finale 6:2, 6:7, 7:6. Das Angriffstennis des Linkshänders Lopez ist für Rasen gemacht. Er hatte das Turnier vor zwei Jahren schon einmal gewonnen, ist aber praktisch schon auf Rente bzw. Turnierdirektor in Madrid. Ein frischgebackener Funktionär, der praktisch seine aktive Karriere so gut wie beendet hat, gewinnt ein ATP 500. Und Lopez setzte im Endspiel der Doppelkonkurrenz noch einen drauf und gewann mit Andy Murray gegen Rajeev Ram/Joe Sailsbury 7:6, 5:7, 10:5. Es war Murrays erstes Turnier nach einer neuerlichen Hüftoperation. Er wird in Wimbledon nicht im Einzel, aber im Doppel an der Seite von Pierre-Hugues Herbert antreten. Ist Rasentennis also endgültig etwas für ältere Herren und Rekonvaleszente?

Bei der WTA liegen die Dinge anders. In Mallorca gewann die 20jährige Sofia Kenin ein Nervenwrackfinale gegen die 22jährige Belinda Bencic mit 6:7, 7:6, 6:4. Bencic vergab im zweiten Satz bei eigenem Aufschlag drei Matchbälle. Für Kenin ist es bereits der zweite Titel in dieser Saison (beides »Internationals«, Äquivalent eines ATP 250). In Wimbledon wird sie an 27 gesetzt sein.

Die wichtigste Tennisnachricht des vergangenen Wochenendes aber kam aus Birmingham. Nach ihrem 6:3-7:5-Finalsieg gegen Julia Görges beim dortigen Turnier ist die 23jährige Australierin Ashleigh Barty die neue Nummer eins der WTA Weltrangliste, insgesamt die 27. seit Einführung der Computerweltrangliste und die zweite Australierin seit Evonne Goolagong (beide sind übrigens Nachfahren von Aborgines)

Es ging verhältnismäßig schnell. Barty gehörte im Mai erstmals zu den Top ten. Eine Siegesserie von zwölf Matches bei den French Open und dem »Premier« in Birmingham brachte sie nun unter ungewöhnlich günstigen Umständen an die Spitze. Auch in Birmingham hatte sie Dusel. Görges führte im zweiten Satz schon 3:0, und hatte bei 5:4 einen Satzball. Barty wehrte mit As ab. Vor zwei Jahren stand die Australierin schon einmal im Finale von Birmingham, verlor damals aber gegen Petra Kvitova.

Wie wird man nun mit nur 6.540 Weltranglistenpunkten Nr. 1? Barty hält augenblicklich vier Titel – Zhuhai, Miami, French Open und Birmingham. Sie hat in der laufenden Saison eine überzeugende Matchbilanz von 36:5. Verloren hat sie das Finale von Sydney und das Viertelfinale der Australian Open jeweils gegen Petra Kvitova, das Achtelfinale von Indian Wells gegen Elina Switolina, das Viertelfinale von Madrid gegen Simona Halep und im Mai das Achtelfinale von Rom gegen Kristina Mladenovic – ihre letzte Niederlage vor der Siegesserie, die sie an die Spitze der Weltrangliste brachte. Im Verlauf dieser Serie traf Barty auf keine Top-ten-Spielerin. Sie ist eine Nummer eins der Beständigkeit und guten Erdung, mit einem eher klassischen Stil: solider Rückhand-Slice, gutes Netzspiel, herausragender Aufschlag (saisonübergreifend gewann sie 79,4 Prozent ihrer Aufschlagspiele).

Barty kam zugute, dass ihre Vorgängerin Naomi Osaka seit dem Gewinn der Australian Open kein Finale mehr erreicht hat und Kvitova, hinter Barty die Nummer zwei in der Rangliste des laufenden Kalenderjahres, seit Wochen verletzt ist. Barty wird nun in Wimbledon an Nummer eins gesetzt sein. Ihre Teilnahme in Eastbourne hatte sie direkt nach dem Sieg in Birmingham abgesagt.