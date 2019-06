Jetzt mit Stil

Dank einer millionenschweren Schenkung steigt das Landesmuseum in Wiesbaden zu einem bedeutenden Haus für Jugendstil auf. Die Sammlung des Mäzens Ferdinand Wolfgang Neess sei die größte Gabe, die das Museum je erhalten habe, sagte Museumsdirektor Alexander Klar am Donnerstag in Wiesbaden. Mehr als 500 Stücke dieser Jugendstilsammlung aus dem 19. Jahrhundert sind künftig in einer neuen Dauerausstellung im renovierten Südflügel zu sehen. Dazu zählen Bilder von Künstlern wie Gustave Moreau und Franz von Stuck, Skulpturen von Alfons Mucha, komplette Möbelensembles, Glas- und Porzellanobjekte. Das hessische Kunstministerium beziffert den Wert der Schenkung auf mehr als 41 Millionen Euro. Die Ausstellung soll am Sonnabend (29. Juni) eröffnet werden. (dpa/jW)