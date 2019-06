Youtube in Öl: Knuspriges Risotto

KAYS COOKING/Youtube.com/Bildschirmbild »Manchmal aber lockt das Abenteuer«

Die englische Küche ist weltweit berüchtigt für ihre Nahrhaftigkeit, ihre Fettarmut und ihren Abwechslungsreichtum. Was nicht frittiert werden kann, wird traditionellerweise eingetopft und in Pasteten gefüllt. Backwaren sind bunt und zuckrig, das feine Aroma exotischer Früchte wird durch Schnaps ersetzt. Trotzdem oder gerade deswegen kommen einige revolutionäre Fernsehköche von der Insel: Da gibt es Jamie Oliver, der grundsätzlich alles mit Olivenöl überschwemmt. Gordon Ramsay, der im Sekundentakt flucht, sich über Haifischflossensuppe echauffiert und für Gänsestopfleber wirbt. Außerdem den Exsternekoch Marco Pierre White, der seit seinem Werbevertrag mit dem deutschen Suppenhersteller Knorr seine Rindersteaks mit Brühwürfeln würzt. Kochsendungen sind seit Jahren angesagt, ihre Anhänger nennt man mittlerweile »Foodies«. Ein »Foodie« aus der britischen Working Class ist die Mittfünfzigerin »Kay« aus der ehemaligen Stahlindustriemetropole Sheffield. Seit 2015 betreibt sie ihren Kanal »Kays Cooking« (seit Mai »Kay’s Cooking«, Abonnenten: zirka 28.000, Sprache: einfaches Englisch). In der Regel bereitet sie mehrmals wöchentlich die unterschiedlichsten Gerichte der lokalen und internationalen Cuisine zu.

Kay ist Frührentnerin, ihr Sohn Lee, der Kameramann, ist arbeitslos. Wegen chronischen Geldmangels hat sie in ihrer Küche keine Arbeitsplatte, sie schneidet das Gemüse für gewöhnlich auf einem Plastikbrett, das sie über die Kochfelder ihres Elektroherds legt – oder gleich in der Hand. Kays kulinarischer Stil lässt sich als »rustikal« oder gar »robust« beschreiben. Macht sie Fleischklopse, bestehen die aus Hackfleisch. Sonst nichts. Kocht sie Tomatensoße, besteht die aus Tomatenpürree. Sonst nichts. Als Bratfett kennt sie nur Margarine und Rindernierenfett, Butter war schon immer teuer. Handgefertigte Gusseisenpfannen, Sous-Vide-Garpumpen, Bratenthermometer oder Käsefonduekasserolen? Fehlanzeige. In Sheffield schwingt die liebe Kay den Teflontopf aus dem Ramschladen, sofern sie gerade dazu in der Lage ist – oftmals plagt sie ihre schwere Arthritis. Dann gibt’s nur verfilmte Minutenterrine.

Weil Kultserien von wiederkehrenden Elementen leben, gibt es auch bei »Kays Cooking« ein paar Running Gags. Einer ist, dass Lee kaum Lebensmittel verträgt, schon gar keine Milchprodukte, weshalb seine Mutter schon einmal ein Käsesandwich ohne Käse zubereitet. Besonderes Highlight sind Kays ureigene Versuche an den heiligen Sakramenten der Weltküche. Großartig, wie sie beim Risotto einfach komplett das Wasser vergisst und der liebende Sohn beim anschließenden Essenstest anmerkt: »Es schmeckt gar nicht schlecht, ist aber sehr knusprig!«

Gewürze oder frische Kräuter sind in diesem nordenglischen Haushalt Mangelware. Selbst mit Salz und Pfeffer spart man, weil man solch expressive Gaumenkitzel schlicht nicht gewohnt ist. Manchmal aber lockt das Abenteuer – auf ins kulinarische Indien! Heißes Wasser mit Mehl und Currypulver verrührt, und darin schwimmen Stücke von Rostbratwurst.