Da ist Begreifen nur ein Hindernis

Jack Metzger/de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Max_Frisch_und_Friedrich_Dürrenmatt_-_Com_L12-0059-8021.jpg creativecommons.org/lice »Der Hall der großen Hoffnung war kurz.« (Max Frisch, seine Frau Karolina Bettina und Friedrich Dürrenmatt im Herbst 1961)

»Ich kann mich noch an Hitlers Reden erinnern, dass er nur den Frieden will, und muss gestehen, dass ich große Angst habe, dass die Deutschen erneut ›Frieden stiften‹ gehen«. Literaturwissenschaftler Zoran Konstantinovic, 1994

In Deutschland werden Diskussionen über den Charakter der Nation geführt. Das entspricht objektiven Erfordernissen, Merkmale der Nation haben sich verändert. Infolge der Ausplünderung afrikanischer Länder, der imperialistischen Kriege im Nahen und Mittleren Osten ist es zu Flüchtlingsströmen gekommen. Der Mythos von der Blutgemeinschaft ist obsolet, die »deutsche Wirtschaft« ist mit ihren global vernetzten Konzernen maßgeblich beteiligt an der grausamen Unterdrückung der Völker in den Ländern der Armut. Hunderttausende Kindersklaven schuften in Minen oder auf Kakaoplantagen für Wohlstand und Wohlbefinden der »Zivilisation des Reichtums« (Ignacio Ellacuría SJ).

Zur Sicherung der Besitzverhältnisse sollen die in Deutschland lebenden Menschen nun in der »deutschen Bekenntnisnation« eine neue religiöse Weltanschauung finden. Der CDU-Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, warb dafür in der FAZ (6. Juni). Nur, wie sollen sich beispielsweise jene 400.000 Frauen aus dem Ausland, die im »Bordell Europas«, der BRD, ihren Körper verkaufen müssen, zur »deutschen Nation« bekennen?

Blicken wir kurz zurück. Im »Handbuch für amerikanische Soldaten« (1944) stand zu lesen: »Es ist eine historische Tatsache, dass deutsche Aggression oder Eroberungsgier nichts Neues darstellt.« Stephan Hermlin schrieb am 23. November 1946 aus Frankfurt am Main an Konrad Farner in Zürich: »Ich weiß nicht, ob Sie sich noch nach Deutschland sehnen. Lassen Sie sich von mir sagen, dass es sich nicht lohnt. Ein paar Antifaschisten, die die Last von zwölf Jahren getragen haben, bemühen sich um ein verrottetes, bösartiges und gefährliches Volk.« Ein »auf so entsetzliche Art im Durchschnitt tüchtiges Volk«, berauscht von sich selbst als einer »Herrenrasse« – »Millionen fühlen auch heute noch so«, schrieb Hermlin. Ein Jahr später ging er in der Hoffnung auf eine friedliche deutsche Zukunft in die Hauptstadt der DDR, und tatsächlich sollte die DDR weder vom Boden noch aus der Luft jemals Krieg führen.

Der Schweizer Max Frisch hatte 1947 bei seiner Reise durch Westdeutschland noch miterlebt, wie junge, aus Krieg und Gefangenschaft zurückkehrende Deutsche sich »lyrische Asche aufs Haupt« streuten, »während ihre Väter, die das Verbrechen und Elend verschuldet hatten, klammheimlich ihre Besitzmacht wiederaufbauten, ja, mit Hilfe des Marschallplanes. Und es waren denn auch die Amerikaner, die ihren Westdeutschen wieder eine Armee bescherten, darauf bescherten die Sowjets drüben dasselbe. Also, der Hall der großen Hoffnung war kurz.«

Vor 20 Jahren trieben Deutschland und Österreich dann offen und verdeckt den Zerfall Jugoslawiens voran. Ein blutiger Krieg im Kosovo wurde geschürt, auch von Österreich, obwohl die Wiener Diplomaten die serbische Geschichte besser gekannt haben werden als kriegstreiberische deutsche Politiker wie Joseph Fischer. Franz Kafka meinte einmal, es sei ziemlich sinnlos, eine tschechische Geschichte in deutscher Bearbeitung herauszugeben: »Wer würde das lesen? Nur Tschechen und Juden. Die Deutschen bestimmt nicht, denn die wollen nicht erkennen, begreifen, lesen. Die wollen nur besitzen und regieren, und da ist gewöhnlich das Begreifen nur ein Hindernis. Man unterdrückt den Nächsten doch viel besser, wenn man ihn nicht kennt. Es entfallen die Gewissensbisse.«

Am 24. März 1999 begannen deutsche NATO-Bomber ihre völkerrechtswidrigen Angriffe auf Serbien, erstmals seit 1945 führte die »deutsche Nation« mit ihren Spitzenpolitikern wieder offen Krieg und bombardierte Belgrad, wie sie das schon auf Befehl Hitlers (6. April 1941) getan hatte. Es war terroristische Gewalt im Interesse der Neokolonialisierung des Balkans. Und der Erfolg des Blitzkrieges ermunterte die herrschenden deutschen Eliten, ihre Bombenwerte weltweit durchzusetzen.

Bild am Sonntag bejubelte zu Pfingsten 2019 die Soldaten der »deutschen Bekenntnisnation« in Afghanistan: »Wochenlang sind Daniel und seine Männer im Feindgebiet unterwegs.« Unter dem Porträtfoto stand: »In den Bergen Afghanistans zielt Hauptfeldwebel Daniel mit seinem Sturmgewehr G-36. Die Bundeswehr ist seit 2001 am Hindukusch.« Ergebnisse solcher Einsätze zeigte etwa ein Fototableau mit traumatisierten Kindern aus Afghanistan im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos im Mai in der NZZ. Wir leben »in einer Welt der Lüge« (Jon Sobrino SJ), die Manipulation ist ungeheuerlich. Aber: »Die Widersprüche sind die Hoffnungen« (Bertolt Brecht).