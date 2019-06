Gegengewicht zur Nachrichtenkontrolle

Leonhard Foeger/REUTERS Button auf einer Demo in Wien gegen Herbert Kickl (FPÖ), den damaligen Innenminister Österreichs (7.11.2018)

Die inzwischen aufgelöste »schwarz-blaue« Regierung hat viel dafür getan, ihre Macht über die österreichischen Medien auszubauen – und wenn dies bei einzelnen nicht gelingen wollte, ihnen zumindest die finanzielle Unterstützung zu entziehen. Beispielsweise führte sie eine »Message Control« ein, stellte also den Nachrichtenfluss aus Ministerien und Behörden unter zentrale Aufsicht. Das zeigte Wirkung – wenn auch nicht so, wie das der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Kollegen ursprünglich wohl erhofft hatten. In Wien hat sich das linke »Bündnis alternativer Medien«, kurz BAM, formiert. Es will das Zusammenwirken fördern und ein Gegengewicht zu den etablierten und allzu oft unkritischen Medien des Landes sein.

»Ein erstes Kennenlernen zwischen den nun insgesamt zehn kooperierenden Medien fand bereits im letzten Jahr beim Wiener Volksstimme-Fest statt. »Damals loteten wir aus, ob wir gemeinsame Schnittstellen haben, denn uns war allen klar, dass die Regierung linken und kritischen Medien das Leben massiv erschweren würde und wir etwas dagegen tun müssen. Und gerade in Zeiten der sogenannten alternativen Fakten war es uns überdies ein Anliegen, uns den Begriff ›alternativ‹ so zurückzuholen«, so Heide Hammer gegenüber junge Welt. Sie ist Philosophin und Autorin des Monatsmagazins Volksstimme, das sich am Bündnis beteiligt. Zudem sind auch die Zeitschriften Augustin und Malmoe, die feministischen und emanzipatorischen Magazine An.schläge, AEP und Frauen*solidarität, das Kulturmagazin Bildpunkt, die Onlinemedien mosaik-blog.at und skug.at sowie das freie Radio Orange 94.0 Teil des Bündnisses.

»Der Fokus der jeweiligen Medien ist zwar unterschiedlich, doch zugleich eint uns die Kritik an den herrschenden Verhältnissen. Wir waren uns schnell einig, inhaltliche Schwerpunkte abzustimmen und auch den Pool an AutorInnen durch ein Bündnis zu erweitern.« Einen Dachverein wollte man allerdings nicht gründen, denn das hätte einen bisher bewusst losen Zusammenschluss nur verfestigt und die Sache unnötig juristisch komplizierter gemacht. »Wichtig ist uns der Austausch untereinander und die Offenheit des Bündnisses. Weitere Medien sollen bei Interesse und geteiltem Selbstverständnis ohne komplizierte rechtliche Mitgliedschaft partizipieren können, denn primär geht es uns um eine gemeinsame Praxis. So treffen wir uns recht ungezwungen einmal im Monat und besprechen aktuelle Entwicklungen in unseren Redaktionen und versuchen gemeinsam unsere Sichtbarkeit als Bündnis zu erhöhen, um an Gewicht zu gewinnen«, so Hammer.

Nach der kürzlich erfolgten Vorstellung auf den eigenen Kommunikationskanälen plant BAM nun mit einem Straßenfest am 29. Juni den nächsten Schritt für eine stärkere Breitenwirkung. Dem eigenen jeweiligen Zielpublikum will man sich dabei als Bündnis präsentieren und auch gleich beobachten, wie es um die gemeinsame Mobilisierungskraft steht. Auch über die mittel- und längerfristigen Ziele ist man sich bereits in den Grundzügen einig geworden. »Einmal geht es darum, uns gegenseitig zu stützen. Das ist auch bereits passiert, als die Regierung die Fördermittel des feministischen Magazins An.schläge gekürzt hat oder als die Verkaufszahlen der Straßenzeitung Augustin existenzbedrohend zurückgingen. Gegenseitige Abo- oder Soliaufrufe können in solchen Fällen dann durchaus hilfreich sein. Auf Missstände, etwa die zunehmende staatliche finanzielle Unterstützung für rechte und die abnehmende für linke Medien, wollen wir aufmerksam machen, Kampagnen unterstützen und gemeinsam mobilisieren. Neben der inhaltlichen Kooperation zu konkreten Themen ist für die zweite Hälfte des Jahres auch der Aufbau einer gemeinsamen Rechercheplattform geplant. Die Synergien der verschiedenen Zugänge eröffnen da ja ganz neue Sichtweisen.«

Dass es BAM trotz der aufgelösten »schwarz-blauen« Regierung braucht, steht für die Beteiligten auch weiterhin außer Frage. Egal, wie Österreich künftig regiert werden sollte, für Linke wird es vorerst nicht besser werden.