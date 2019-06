Wer ist hier Verfassungsfeind?

Bundesamt für Verfassungsschutz, Ausriss; Montage: jW Die Zeitung »befördert den Austausch über die Möglichkeiten, knechtende Verhältnisse umzustoßen«: Auch im Verfassungsschutzbericht 2018 ist die junge Welt aufgeführt

Die Vorstellung des Verfassungsschutzberichts fürs Vorjahr ähnelt stets dem Vortrag eines Fleischerhundes über Vegetarismus: Eine Behörde, der das Bundesverfassungsgericht bescheinigt hat, dass sie sich eine eigene faschistische Partei, die NPD, hielt, ein Amt, dessen Schutz für die Terrorbande NSU ungezählte Indizien belegen, soll Auskunft über Feinde des Grundgesetzes geben. Das Resultat ist gleichbleibend absurd – mit klarer Zielrichtung: Am Ende steht die Forderung nach schärferen Gesetzen. Die Sicherheits- und Gesinnungspolizei unter dem Decknamen »Verfassungsschutz« ist im Kern eine Staatsstreichorganisation.

Die Pressekonferenz in Berlin am gestrigen Donnerstag mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, zur Vorlage des Jahresberichts 2018 demonstrierte das wieder einmal. Seehofer führte in seinen ersten Sätzen aus, dass es nach dem Mord an dem hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke nun um eine »Stärkung des Verfassungsschutzes« gehen müsse. Der Minister kündigte eine Novelle des Gesetzes über den Inlandsgeheimdienst an und fügte hinzu, es werde keine »Paragraphenschusterei« geben, denn der »30jährige Krieg zwischen Innenministerium und Justizministerium« sei beendet. Es steht also noch Größeres ins Haus als die »Hau ab«-Gesetze zu Zuwanderung und Abschiebung, über die am heutigen Freitag im Bundesrat abgestimmt wird. Ihr geistiger Pate war die AfD, die Gesetzesmacher sind wie einst 1993 bei der Abschaffung des Asylrechts CDU/CSU und SPD – damals auf Druck der Rassisten- und Abschiebepartei »Republikaner«.

Seehofer war bereits am Mittwoch nach dem Geständnis des Faschisten Stephan Ernst, er habe Lübcke ermordet, vor die Kameras von ARD und ZDF getreten und hatte den Sicherheitsbehörden für ihre »gute Arbeit« gedankt. Bis dahin war bekannt, dass insbesondere das hessische Landesamt für Verfassungsschutz eine Falschaussage nach der anderen über seinen Umgang mit Ernst an die Öffentlichkeit gegeben hatte. Eine ähnliche Verdrehung der Realität stellt auch der Jahresbericht des Bundesamtes dar. So zählte es 2018 z. B. 24.100 »Rechtsextreme« (2017: 24.000), darunter 12.700 gewaltbereite (2017: 12.700), sowie 19.000 »Reichsbürger« und »Selbstverwalter«. Nicht genannt wird aber die AfD, die nur als Opfer von Angriffen »Linksextremer« erwähnt wird. Es tauchen nicht auf: Pegida und deren Ableger, »Zukunft Heimat« in Cottbus, das Netz nationalistischer und faschistischer Publikationen, der Verleger Götz Kubitschek, andere geistige Brandstifter, die eine »Umvolkung« herbeihalluzinieren, die extrem rechten Äußerungen des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, die mehrfache Hetze der früheren CDU-Politikerin und »Vertriebenen«-Chefin Erika Steinbach gegen Lübcke. Das Problem: Seehofer selbst hatte das Thema Migration zum Bruchpunkt der Koalition gemacht und von einer »Herrschaft des Unrechts« schwadroniert.

Am Donnerstag antwortete Haldenwang auf die verwunderte Nachfrage von Journalisten, warum die AfD in seinem 388-Seiten-Wälzer nicht auftauche: Verdachtsmomente gegen die Jugendorganisation der AfD und gegen den vom Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke geführten »Flügel« würden geprüft. Als dann eine Vertreterin der russischen TV-Agentur Ruptly wissen wollte, von welcher Gruppierung die größten Gefahren ausgingen, wurde sie barsch angefahren, ob sie in der Bundespressekonferenz Fragerecht habe. Hatte sie. Seehofers schließliche Antwort: »Gleichermaßen«. Er wolle »kein Ranking« vornehmen, deutete aber an, dass er ein Verbot der »Identitären Bewegung Deutschland« erwäge.

Der Feind, ging aus Bericht und Pressekonferenz hervor, steht wie eh und je links und in Russland. Beim »Linksextremismus« betätigten sich die Berichtsautoren vor allem als Sprachpolizei: Vokabeln wie »Kapitalismus« oder »Arbeiterklasse« gelten ihnen als Beleg für verfassungsfeindliche Gesinnung. Als »Gruppierung« in diesem Spektrum tauchen u. a. die DKP, die MLPD, Zusammenschlüsse der Linkspartei wie Kommunistische Plattform, Sozialistische Linke, ­Cuba Sí und auch die junge Welt auf. Hauptvorwurf: »Im Rahmen ihrer Agita­tions- und Aktionsfelder bringen sich Linksextremisten in Debatten und Proteste um politische Entwicklungen und gesellschaftliche Missstände ein und versuchen, diese für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.« Sie verzichteten »bewusst auf die Formulierung konstruktiver Kritik«. Hervorstechende Übeltat war 2018 demzufolge z. B. die Organisierung von Protesten gegen den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Bundesrepublik, wobei in Berlin »Mülltonnen an den Fahrbahnrand« geschoben und angezündet worden seien. Ansonsten zählt der Bericht 32.000 »Linksextremisten« (2017: 29.500), wovon 9.000 gewaltbereit seien (2017: 9.000). Das unfaire Gesamturteil: Die Straftaten der diesem Spektrum zugeordneten Personen seien stark zurückgegangen (in Hamburg im Vergleich zu 2017 um 96,1 Prozent), weil sie »gesellschaftsfähig« werden wollten und nur bei Großereignissen wie dem G-20-Gipfel oder im Hambacher Forst mobilisierten.

Ansonsten: Die »Islamisten« werden weniger, bleiben aber gefährlich, »der« Russe hat vor der EU-Wahl im Internet keine Stimmung gemacht, Seehofer will Cyberabwehr mit ­Cyberangriffen verbinden. Fazit: Wer so hinter umfallenden Kübeln her ist, kann sich um Mordvorbereitungen von Nazis nicht kümmern.