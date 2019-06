Nachschlag: Unmöglicher Spagat

Während auf dem evangelischen Kirchentag in Dortmund, der bis Sonntag lief, AfD-Politiker explizit unerwünscht waren, scheint der katholischen Kirche an einer solchen Grenzziehung nicht gelegen. Am Dienstag wurde eine Arbeitshilfe der Bischofskonferenz zu Rechtspopulismus veröffentlicht, über deren Vorstellung der Deutschlandfunk berichtete. Da AfDler in den Kirchen zunehmend um Einfluss buhlen, schien das Dokument überfällig. Das Phänomen stellt gerade in Kirchengemeinden vor Ort Aktive vor Herausforderungen. Die vermeintliche Lösung: der Spagat, »Flüchtlingen zu helfen« und sich zugleich auf einen »Dialog mit Rechtspopulisten« einzulassen. Das klingt wenig erfolgversprechend, zumal Franz-Josef Bode, Bischof in Osnabrück, richtig feststellte, dass Rechte Teile der Gesellschaft systematisch ausgrenzen. Seltsam mutet es auch an, wenn eigentlicher Anspruch der Autoren sein soll, gegen rechts Engagierte zu stärken, andererseits Altbundespräsident Joachim Gauck gefeiert wird. Der forderte zuletzt »mehr Toleranz nach rechts«. (lb)