Immer diese Widersprüche

picture-alliance / dpa Streichung von Paragraf 175, Gleichstellung im Erb- und Steuerrecht: »Homolulu«-Demo in Frankfurt am Main am 28. Juli 1979

In der Geschichte sozialer Bewegungen gibt es des öfteren den Umstand, dass sich ein gewisser Zeitgeist schon ausgeprägt hat, der sich dann mit einem Ereignis manifestiert. Ein solches Ereignis war in den USA eine dieser schikanösen Razzien in einer New Yorker Bar an der Christopher Street namens Stonewall Inn, in der sich Schwule, Lesben, Transsexuelle, Afroamerikaner, Latinos und andere Außenseiter treffen konnten, die sonst nirgendwo geduldet waren. Und diese eine Razzia nahmen die Unterdrückten und Ausgegrenzten nun nicht einfach mehr hin, sondern wehrten sich, was als Stonewall-Aufstand in die Geschichte eingegangen ist.

In Westdeutschland ging es nicht auf der Straße los, sondern im Kinosaal. 1971, zwei Jahre nach der von der sozialliberalen Koalition vorangetriebenen Reform des von den Nazis verschärften Paragraphen 175 zur Verfolgung der Homosexuellen, wurde im Westberliner Kino Arsenal im Rahmen der Berlinale der Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« gezeigt. Den hatten Rosa von Praunheim und Martin Dannecker entwickelt – im Auftrag des WDR, ausgestrahlt unter anderem in der ARD. Er zeigte die Schwulenszene der Zeit, die sich zu verstecken und anzupassen versuchte. Und übte daran eine scharfe, politische Kritik. »Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen! Freiheit für die Schwulen!«

Der Geschlechterforscher Patrick Henze, auch als Polittunte Patsy l’Amour laLove und durch Bücher wie »Beißreflexe« bekannt, hat nun im Querverlag mit »Schwule Emanzipation und ihre Konflikte. Zur westdeutschen Schwulenbewegung der 1970er Jahre« ein Buch veröffentlicht, das diesen politischen Aufbruch darstellt – anhand von Archivmaterial sowie Interviews mit Beteiligten. Auch für Henze ist die Filmaufführung der Moment, in dem die Adenauer-Zeit endgültig vorbei ist und die Schwulen sich politisch zu organisieren beginnen. Und das beginnt mit dem Wort »schwul«, das in »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« häufig benutzt wird, um die beleidigende Bedeutung abzuschütteln und es als offensive Selbstbezeichnung zu etablieren. In die Öffentlichkeit zu gehen, eigene Interessen, aber auch das von der Heterosexualität unterschiedene Begehren zu artikulieren, das war der Beginn einer Diskussion über schwule Befreiung. »Das Aufgeben des Doppellebens ist Grundvoraussetzung für eine Emanzipation!« hieß es damals. Und der damit verbundene Ausdruck, der heute geläufig ist, lautete »schwul«. Auch homosexuelle Frauen übernahmen zunächst den Gebrauch, bevor sich Mitte der 1970er Jahre die Bezeichnung »lesbisch« durchsetzte, was auch ein Aspekt von Henzes Dissertation ist.

Mit der Aufführung von »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« fanden sich Schwule zusammen, die den radikalen politischen Ansatz teilten. Aus diesem Diskussionszirkel ging die Homosexuelle Aktion Westberlin (HAW) hervor, neben der fast zeitgleich gegründeten Rote Zelle Schwul (RotZSchwul) in Frankfurt am Main eine der prägenden Gruppen einer antikapitalistischen Schwulenpolitik. Das entsprach dem Geist der Zeit, geprägt durch Marxismus und Psychoanalyse. »Die Unterdrückung der Homosexualität ist nur ein Spezialfall der allgemeinen Sexualunterdrückung«, hieß es 1973 in einer Broschüre der HAW. Auf der ersten Schwulendemonstration 1972 in Münster trug Dannecker ein Schild mit der Aufschrift »Brüder und Schwestern, warm oder nicht, Kapitalismus bekämpfen ist unsere Pflicht«. Doch bald schon traten Konflikte auf, die Henze kenntnisreich schildert – zwischen der Theorie und Selbsterfahrung, zwischen Tunten und Kerlen, zwischen Arbeitern und Studenten, zwischen Strategen und Spontis. Manche sprachen sich für eine Doppelmitgliedschaft in einer schwulen und einer sozialistischen Organisation aus, andere setzten auf eine Befreiung im Alltag.

Das Erstaunliche an der HAW ist, dass sie gewissermaßen auch ein Brennglas der Widersprüche der Neuen Linken ist. So erzählt sich wie nebenher auch die Geschichte von dem radikal gesellschaftskritischen Aufbruch 1968 und dessen Auswirkungen im Übergang zur Alternativbewegung, die sich 1978 mit dem »Tunix«-Kongress konstituierte. Diesem Wandel ist auch die Schwulenbewegung unterworfen, wie das Homolulu-Wochenende von 1979 oder der Eklat in der Beethovenhalle in Bonn im Bundestagswahlkampf 1980 zeigten: Die unterschiedlichen Vorstellungen einer schwulen Emanzipation – im Kapitalismus oder gegen den Kapitalismus – waren nicht mehr auf einen Nenner zu bringen. Die Zeiten wurden wieder reaktionärer, einmal erkämpfte Fortschritte galt es zu retten, und mit HIV tauchte ein neues, schwerwiegendes Problem auf. Und die Emanzipation, die schwule wie die universale? Nach Henze darf die Idee einer über die Formen der bürgerlichen Gesellschaft hinausreichenden Befreiung nicht aufgegeben werden. Dafür lohnt der Blick in die 1970er Jahre der BRD.