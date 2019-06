Nein zu Sanktionen und Krieg

Das Zentralkomitee der marxistischen Tudeh-Partei des Iran ruft dazu auf, eine neue schreckliche Tragödie in der Region zu verhindern:

Nach den letzten Meldungen der vergangenen Tage steht unser Land an der Schwelle zu einer sehr gefährlichen militärischen Auseinandersetzung mit der Trump-Regierung. Die Zunahme der Spannungen am Persischen Golf lässt keinen Zweifel daran, dass die reaktionären Kräfte in der Region, an der Spitze das mittelalterliche Regime Saudi-Arabiens, das Apartheidregime Israels und ein paar bedeutende Personen der Administration des Außenministeriums der Trump-Regierung wie Mike Pompeo und John Bolton dabei sind, die Vorbereitungen für eine militärische Auseinandersetzung gegen unser Land durchzuführen.

Die Tudeh-Partei des Iran hat in den letzten Monaten betont, dass die regionalen Fragen nur durch die Milderung der Spannungen und im Rahmen von Dialog und Verhandlungen zu lösen sind.

Die Unfähigkeit der EU-Länder in Bezug auf den Umgang mit den wirtschaftlichen Sanktionen der USA gegen den Iran hat dazu geführt, dass der Erdölexport des Iran von 2,8 Millionen Barrel pro Tag auf 700.000 gesunken ist und dadurch die wirtschaftlichen Probleme des Landes drastisch vermehrt wurden. Die Fortsetzung so einer Situation ist für unser Land langfristig nicht auszuhalten.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Werktätigen die ersten und hauptsächlichen Opfer jedes Krieges und jeder militärischen Auseinandersetzung sind. Außerdem dienen die Fortsetzung der Spannungen und die Existenz eines militarisierten Zustandes der Verstärkung der Unterdrückung in unserem Land.

Wir sind gegen die Einmischung der imperialistischen Länder und der reaktionären Staaten in der Region zur Regimeänderung im Iran. Die Beseitigung des despotischen Regimes und die Etablierung eines demokratischen und volksnahen Regimes im Iran können nur durch den Kampf der iranischen Bevölkerung und ihrer nationalen und freiheitsliebenden Kräfte möglich werden.

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Kampf für die Milderung der Spannungen und für die Mobilisierung einer starken Friedensbewegung zur Unterstützung des Friedens in der Region und in der Welt ist eine dringende Aufgabe, die vehement vorangetrieben werden muss. Es darf nicht zugelassen werden, dass die Kriegsbefürworter in der US-Regierung, in den reaktionären und volksfeindlichen Regierungen der Region und innerhalb des Obrigkeitsregimes des Iran unserer Region noch einmal einen weiteren schrecklichen Krieg aufzwingen.

Lasst uns Hand in Hand mit der Losung »Nein zu den menschenfeindlichen Sanktionen, nein zum Krieg und nein zur Diktatur« und für Frieden in der Region den Boden für die Beseitigung des Obrigkeitsregimes im Iran ebnen.

Martina Renner, Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke für antifaschistische Politik, erklärte am Mittwoch:

(…) Der Mord an Walter Lübcke ist auch Ergebnis einer falschen Toleranz gegenüber rechten Positionen. Wenn rechten Ideologen in Talkshows und Artikeln eine Bühne geboten wird, normalisiert das ihre menschenverachtende Propaganda und ermutigt diejenigen, die zur Tat schreiten wollen. Wer rechten Terror bekämpfen will, darf Faschisten nicht mit Antifaschisten gleichsetzen. Die meisten relevanten Informationen über den mittlerweile geständigen Mörder Lübckes und seinen Hintergrund stammen aus antifaschistischer Recherche. Rechte Gewalt ist vor allem dort ein Problem, wo es keine antifaschistische Alltagskultur gibt. Die Kriminalisierung von Antifaschismus ebnet den Neonazis den Weg.