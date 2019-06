NATO: INF-Vertrag vor dem Aus

John Thys, Pool Photo via AP/dpa

Die NATO bereitet sich auf das endgültige Aus des INF-Vertrags über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen vor. Die Verteidigungsminister der 29 Bündnisstaaten begannen am Mittwoch in Brüssel Beratungen darüber, wie auf das drohende Auslaufen der Vereinbarung zwischen den USA und Russland reagiert werden könnte.

»Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland die Vorgaben wieder erfüllt, sinkt natürlich«, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch vor dem Treffen. »Wir müssen uns auf eine Welt ohne INF-Vertrag vorbereiten.« Gleichzeitig appellierte er noch einmal an Russland, den Erhalt des Abkommens zu gewährleisten.

Dabei gehe es vor allem um den Umgang mit den »Bedrohungen«, die von dem russischen Mittelstreckensystem SSC-8 (Russisch: 9M729) ausgehen. »Die NATO hat eine große Auswahl möglicher Maßnahmen, die wir umsetzen können«, sagte Stoltenberg. Welche das sein könnten, ließ er offen.

Die USA hatten den INF-Vertrag Anfang Februar mit Rückendeckung der NATO-Partner einseitig gekündigt. Washington behauptet, dass Russland das Abkommen seit Jahren mit seinem Mittelstreckensystem verletzt.

Russland gibt die maximale Reichweite der 9M729 mit 480 Kilometern an. Das wäre vertragskonform. Moskau betonte am Mittwoch, die NATO hätte einen Abbruch des Vertrags »bewusst herbeigeführt«. Die USA und die Verbündeten seien für die komplizierte Situation verantwortlich, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der Agentur TASS zufolge.

Eine Entscheidung über die NATO-Reaktion auf die angebliche Vertragsverletzung durch Russland soll erst fallen, wenn am 2. August die sechsmonatige Kündigungsfrist ausläuft. Für Anfang Juli wird derzeit ein Treffen des NATO-Russland-Rates vorbereitet. Zudem soll es am Freitag am Rande des G-20-Gipfels ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin geben. (dpa/jW)