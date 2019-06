Marius Becker/dpa Mannschaftsgold mit der Hieb- und Stichwaffe Säbel: Max Hartung (l.) fechtet gegen Ungarns Andras Szatmari

»Fechten ist wie Boxen auf dem Schachbrett«, steht auf der Homepage des Deutschen Fechterbundes. Die 32. Fechteuropameisterschaft ging am vergangenen Sonnabend in Düsseldorf zu Ende. Eine knappe Wettkampfwoche für rund 450 Athleten aus 49 Nationen. Zwölf Entscheidungen in den Fechtdisziplinen Degen, Florett und Säbel standen im Einzel und Team auf dem Programm.

Schnellcheck der Varianten im Fechten: Degenfechter kämpfen mit einer Stichwaffe (maximal 770 Gramm). Der gesamte Körper gilt als Trefffläche. Ziel ist es, den Gegner als erster zu treffen. Fechter mit Degen taktieren eher, lauern auf Fehler des Gegners.

Florettfechter agieren ebenfalls mit einer Stichwaffe (maximal 500 Gramm). Als Trefffläche zählt nur der Rumpf. Es gilt das Treffervorrecht: Wer von seinem Gegner angegriffen wird, muss den Angriff erst parieren, um dann selbst punkten zu können. Mit spektakulären Paraden wird offensiv gefochten.

Der Säbel, mit weniger als 500 Gramm die leichteste der drei Waffen, ist eine Hieb- und Stichwaffe. Treffer können mit der Spitze und der Schneide erzielt werden. Gepunktet wird oberhalb der Gürtellinie. Wie beim Florett gilt ein Treffervorrecht, was zu einem offensiven Fechtstil führt.

Einen 24köpfigen Kader nominierte der Fechterbund für die EM, jeweils vier Fechterinnen und Fechter traten in ihren Disziplinen an. Darunter Arrivierte wie der Säbelfechter und Doppeleuropameister Maximilian Hartung, aber auch Talentierte wie die 19jährige Florettfechterin Leonie Ebert. Mit den EM-Titelkämpfen sammelten die Athleten wichtige Qualifikationspunkte für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio ein. Ein Erfolgsgarant ist Vilmos Szabo, Trainer der Säbelherren, einer mit Maxime: »Ich will, dass meine Fechter gewinnen«, hatte er im Verbandsinterview wenige Tage vor der EM gesagt. Und dazu »muss man einen Gegner nach dem anderen schlagen«.

Es war eine EM mit Anlaufschwierigkeiten. Im Säbel schied das deutsche Frauenquartett frühzeitig aus, allerdings »gegen Weltklassefechterinnen«, wie Bundessportdirektor Sven Ressel auf jW-Nachfrage betonte. Auch im Herrendegen verfehlten die Aktiven das Klassenziel. Ressel: »Hier hatten wir schon den Plan, einen Fechter in der Finalrunde der besten acht plazieren zu können.«

Besser lief es auf der Planche für andere: Für Hartung, Bronze im Herrensäbel, und Alexandra Ndolo, Bronze im Damendegen, etwa. Mit Top-acht-Plazierungen schnitten Ebert und Benedikt Wagner (Herrensäbel) im Einzelklassement gut ab. Ressels Fazit: »Wir können mit der Gesamtleistung ganz zufrieden sein.«

Und die Teams? Die erreichten durchweg das Viertelfinale, drei davon qualifizierten sich für die Vorschlussrunde. Die Highlights: Silber im Herrenflorett und Gold im Herrensäbel. »Die Goldmedaille im Herrensäbel krönte die EM«, sagte Ressel stolz zum 45:43-Sieg im Herzschlagfinale gegen Titelverteidiger Ungarn. Im Florett konnte das Frauenteam Rang vier des Vorjahres verteidigen, in den restlichen fünf Disziplinen erzielten die Akteure bessere Plazierungen. Ressel: »Die Teambilanz ist positiv.«

In der Olympiaqualifikationsphase bis Ende März 2020 stehen noch einige Weltranglistenturniere an, etwa die WM in Budapest (15. bis 23. Juli). Bis Tokio sei es noch ein anstrengender und weiter Weg, weiß Ressel.

Um zum Ausgangspunkt zurückzukommen: Was macht das Fechten aus? »Kein Gefecht ist gleich, und es geht immer darum, möglichst kreativ und clever zu überlegen, wie man den Gegner am besten austricksen kann«, hatte Florettvirtuosin Ebert vor dem EM-Start gegenüber sportschau.de erklärt.