Die argentinische Regisseurin Lucrecia Martel (52) leitet in diesem Jahr die Jury der Filmfestspiele von Venedig. Sie sei »Lateinamerikas wichtigste Regisseurin und eine der besten weltweit«, erklärte Festivaldirektor Alberto Barbera am Montag. Martel hatte zuletzt »Zama« gemacht, einen Film über Rassismus und Kolonialismus in Lateinamerika. Das Filmfest von Venedig ist eines der wichtigsten der Welt und läuft in diesem Jahr vom 28. August bis zum 7. September. (dpa/jW)