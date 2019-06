Großdemonstration in Dresden

Das Bündnis »#Unteilbar« mobilisiert seit Dienstag zu Großdemonstrationen in Dresden und Leipzig:

Jetzt erst recht! Nach den Ergebnissen der Europawahl und vor der Kommunalwahl in Sachsen (1.9.19, jW) setzt das zivilgesellschaftliche Bündnis »#Unteilbar« auf einen Sommer der Solidarität. Es ist Zeit nicht mehr nur abzuwehren, sondern aktiv zu fordern. Nun heißt es mehr denn je, zusammenzuhalten! Solidarität statt Ausgrenzung! Dabei gilt: Sozialstaat, Flucht und Migration dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden! Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen ruft das Bündnis »#Unteilbar« unter anderem zu einer bundesweiten Großdemonstration am 24. August in Dresden sowie zu einer regionalen Auftaktdemonstration am 6. Juli in Leipzig auf.

Ingrid Remmers, verkehrspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Dienstag zum »Autogipfel« im Kanzleramt:

Die Zeit der Ankündigungen und Absichtserklärungen ist abgelaufen. Was wir brauchen, ist ein Signal für den Aufbruch in der Verkehrspolitik. Verkehrsminister Scheuer hat seine Visions- und Konzeptionslosigkeit lange genug unter Beweis gestellt. Er muss zurücktreten. Wir müssen endlich handeln und die öffentliche Infrastruktur für Elektroautos systematisch ausbauen. Ohne eine handlungsfähige Regierung stehen Hunderttausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel.

Alexander Lurz, Abrüstungsexperte von Greenpeace, kommentierte am Dienstag die Neufassung der politischen Grundsätze zum Rüstungsexport, welche am heutigen Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden sollen:

Diese neuen Grundsätze greifen viel zu kurz. Sie werden nicht verhindern, dass Deutschland weiter einer der größten Waffenexporteure der Welt bleibt. Der Verkauf von U-Booten, Kampfpanzern und Haubitzen an Drittstaaten bleibt weiterhin möglich. Auch in Zukunft wird mit deutschen Waffen weltweit getötet werden.

Bei der Kleinwaffenregelung ist die große Koalition auf halbem Weg zu einem echten Verbot steckengeblieben. Der Export dieser extrem gefährlichen Waffen bleibt grundsätzlich möglich. Pistolen und Revolver fallen nicht einmal unter die Definition von Kleinwaffen, die die Bundesregierung anlegt. Wenn regierungsseitig nun von einem Verbot dieser Exporte gesprochen wird, ist das eine Mogelpackung. Deutschland braucht ein Rüstungsexportgesetz, das klare und ausnahmslose Verbote beinhaltet: Keine Waffenexporte in Drittstaaten, keine Exporte von Klein- und Leichtwaffen, keine Exporte in kriegführende Staaten und keine Exporte an Staaten, die Menschenrechte verletzen.

In einer Pressemitteilung des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) vom Dienstag heißt es:

Der NABU fordert den Deutschen Bauernverband zum Start des Deutschen Bauerntages in Sachsen auf, endlich die Chancen für einen sozial und umweltverträglichen Wandel der Landwirtschaft zu nutzen. Diese werden bei den laufenden EU-Agrarverhandlungen geradezu auf dem Silbertablett präsentiert. Ein Fahrplan zum ökologischen Umbau der milliardenschweren Subventionen könnte den meisten Betrieben Planungssicherheit, eine wirtschaftliche Perspektive und gesellschaftliche Wertschätzung zurückgeben. Das diesjährige Motto »Wandel braucht Verlässlichkeit« führe der Bauernverband mit seiner Blockadehaltung jedoch bisher ad absurdum. (…)