NATO trägt Kriege in den Weltraum

Brüssel. Die NATO stellt sich darauf ein, dass Kriege in Zukunft auch im Weltraum entschieden werden könnten, zum Beispiel durch Angriffe auf strategisch wichtige Satelliten oder den Einsatz von weltraumgestützten Waffen. Deshalb will das Bündnis bei einem an diesem Mittwoch beginnenden Verteidigungsministertreffen erstmals eine Weltraumstrategie beschließen. Ende des Jahres könnte der Weltraum dann sogar zu einem eigenständigen Operationsgebiet erklärt werden. (dpa/jW)