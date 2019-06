Neue Gefechte im Jemen

Aden. Bei neuen Gefechten zwischen Kämpfern der Ansarollah-Miliz und von Saudi-Arabien unterstützten Truppen seien am Dienstag mindestens sechs »Aufständische« getötet worden. Das sagte ein Armeeoffizier in der nordöstlichen Provinz Dschauf nahe der Grenze zu Saudi-Arabien der Nachrichtenagentur Xinhua. Zuvor hatten die Ansarollah, die in westlichen Medien meist als »Huthis« bezeichnet werden, von elf getöteten Soldaten der gegnerischen Seite berichtet. (Xinhua/jW)