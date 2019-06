Antiimperialistische Solidarität

Adnan Abidi/REUTERS

Mehrere hundert Mitglieder linker Organisationen haben am Dienstag in Delhi gegen den Besuch von US-Außenminister Michael Pompeo in Indien protestiert. Die Demonstranten warnten vor einem Krieg gegen den Iran und forderten ein Ende der imperialistischen Einmischung in Venezuela, Kuba, Syrien, Jemen und Nordkorea. Zudem solidarisierten sie sich mit dem Volk Palästinas. Zu der Kundgebung hatten unter anderem die Friedensorganisation AIPSO und das Antiimperialistische Forum AIAIF aufgerufen. (jW)