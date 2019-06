London. 82 Gegenstände aus dem Besitz von Tennislegende Boris Becker werden in einer Onlineauktion zwangsversteigert. Wie das britische Auktionshaus Wyles Hardy and Co mitteilte, werden die Objekte bis 11. Juli an die Höchstbietenden verkauft. Becker war im Juni 2017 von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. (dpa/jW)