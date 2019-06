Argentinische Lebenszeichen

Victor R. Caivano/AP/dpa Nach drei Minuten bimmelte es. Lautaro nutzte einen bösen Schnitzer in der Hintermannschaft Katars

Die 46. Copa América bei den Zuckerhütlern geht in ihre heiße Phase. Gastgeber Brasilien und Venezuela gewannen am Sonnabend, wie erwartet, ihre letzten Gruppenspiele und qualifizierten sich ungeschlagen fürs Viertelfinale. Das 5:0 der Brasucas gegen Peru (Gabriel Jesus verschoss sogar noch einen Elfer) löste im Bunker der Argentinier Jubelorgien aus, denn dadurch reichte den Gauchos wegen des nun erfreulicherweise versauten Torverhältnisses der Inka-Kicker am Sonntag gegen Katar bereits ein 1:0, um sich direkt für die K.-o.-Runde zu qualifizieren. Offenbar wollen die Brasilianer, die bei ihrem Heimturnier bereits auf Neymar jr. verzichten müssen, den Paris Saint-Germain eine Verletzung vortäuschen ließ, um ihn wegen des anstehenden Vergewaltigungsprozesses aus dem Verkehr zu ziehen, nicht auch noch ohne den Liebling der brasilianischen Fans, Lionel Messi, weiterspielen. Sie sind nicht dumm, diese Brasucas.

Argentinien spielte am Sonntag in der Arena do Grêmio (ein direkt an eine Favela gebatschtes »Erste-Welt-Stadion«) von Porto Alegre gegen Katar, das sich bis dahin als gefährliches Team präsentiert hatte. Physisch stark, technisch durchaus bewandert, geordnet, präzise und vor allem konterstark. Alles Eigenschaften, die man von den Argentiniern nicht beobachten konnte. Beim 0:2 gegen Titelfavorit Kolumbien und dem 1:1 gegen Paraguay (herausragend in der Defensive: das wandelnde Bauernmöbel Gustavo Gómez von S. E. Palmeiras) hatte sich die »Albiceleste« alles andere als mit Ruhm bekleckert. Die Scaloni-Elf wirkte statisch. Was man sah, war Konfusion total. Keine drei Pässe hintereinander brachten die Gauchos zustande, und wenn doch mal ein Außenverteidiger einen kleinen Betriebsausflug unternahm, zaghaft und eher aus Versehen freilich, verwandelte sich das gesamte argentinische Hinterland ad hoc in einen von US-Marines durchsiebten Pampa-Stier. Eine Truppe, die mental und emotional fragil wirkte, ohne Geduld, ohne jedes Selbstvertrauen, ohne erkennbare Stärke. Und vor allem: Niemand redete auf dem Platz! Insofern erwiesen sich die kompulsiven Wechsel von Übungsleiter Lionel Scaloni erwartungsgemäß als wenig hilfreich, mitunter kontraproduktiv. Seine Trainingseinheiten glichen bis dato eher Pfadfinder-Camps, und was das Schlimmste ist: Die Schutzbefohlenen seiner komplett neu zusammengewürfelten »Selección« himmeln Lionel Messi an! Der für Betis Sevilla kickende Giovani Lo Celso etwa verriet tags zuvor während der Pressekonferenz, dass es ein Privileg sei, neben Messi spielen zu dürfen. Nicht einmal, dreimal! Was soll man von solchen Grünschnäbeln halten?

Gegen Katar baute Scaloni erneut auf drei Positionen um. In der Innenverteidigung ersetzte Tottenham Hotspurs Schmuckstück, der 20jährige Juan Foyth (viertes Länderspiel), den leicht angeschlagenen Germán Pezzella, auf der rechten Außenbahn kam Renzo Saravia (fünftes Länderspiel) von Meister Racing Club für Milton Casco, und in der Attacke spielten Sergio Agüero und Lautaro Martínez gemeinsam neben Messi.

Nach drei Minuten bimmelte es. Lautaro nutzte einen bösen Schnitzer in der Hintermannschaft der Kataris eiskalt zum 1:0. So lässt sich’s leben. Argentinien kombinierte gefällig. Der Asienmeister überließ den Gauchos das Mittelfeld, schielte auf Konter und machte sie dadurch stark. Jeder angekommene Pass war für sie wie ein aufgestöbertes Osterei. Dennoch dauerte es bis zur 82. Minute, bis »Kun« Agüero nach Vorarbeit von Paulo Dybala das erlösende Tor zum 2:0-Endstand gelang, sein 40. Tor im 89. Länderspiel. Ein Tor, das die »Albiceleste« für’s Viertelfinale qualifiziert, weil Kolumbien zeitgleich Paraguay mit 1:0 besiegte. Am Freitag trifft Argentinien im Maracaña auf Venezuela, und der Sieger muss am Dienstag im Halbfinale wohl gegen Brasilien antreten. Hübsches Geburtstagsgeschenk für Lionel Messi, der gestern seinen 32. feierte!