Prekär ist das neue Normal

Armin Weigel/ZB Geringe Anerkennung: Frauen müssen häufig die miesen Jobs machen

Die Zahl der atypischen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland verharrt auf hohem Niveau. Besonders stark betroffen sind nach wie vor Frauen in Westdeutschland, die aus familiären Gründen oft in Teilzeit oder Minijobs arbeiten, zudem jüngere Beschäftigte, geringer Qualifizierte und Beschäftigte ohne deutschen Pass. Das geht aus einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hervor, die am Montag veröffentlicht wurde.

Die Quoten in Ost- und Westdeutschland unterschieden sich erheblich, und sie hätten sich in den vergangenen Jahren weiter auseinanderentwickelt: In den ostdeutschen Bundesländern liege der Anteil atypisch Beschäftigter nach den aktuellen Zahlen überall unter 18 Prozent, in Brandenburg sogar unter 15 Prozent. Im Westen reichten sie von knapp 18 Prozent in Hamburg bis 23 Prozent und mehr in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Bremen.

»Teilzeit, Befristung und Leiharbeit waren von Anfang der 1990er Jahre bis zur Finanzkrise auf dem Vormarsch«, teilte das WSI mit. Seit 2010 sei der Anteil dieser atypischen Arbeitsverhältnisse an der sogenannten Kernerwerbstätigkeit – darin seien Auszubildende, Schüler, Studierende oder jobbende Rentner nicht enthalten – wieder ein wenig gesunken und habe zuletzt bei rund 21 Prozent verharrt. 1991 seien es erst knapp 13 Prozent gewesen, auf dem Höhepunkt 2007 22,6 Prozent.

Atypische Beschäftigung verteile sich keineswegs gleichmäßig auf Bevölkerungsgruppen und Regionen: »Zwei Drittel des Zuwachses seit der Wiedervereinigung geht auf die Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung unter Frauen in Westdeutschland zurück. Dementsprechend sind bundesweit 30,5 Prozent aller kernerwerbstätigen Frauen atypisch beschäftigt, wobei Minijobs und Teilzeitarbeit dominieren.« Unter den Männern hätten 12,2 Prozent einen atypischen Job. Bei ihnen spielten Leiharbeit und befristete Beschäftigung eine vergleichsweise große Rolle. Das ergebe insgesamt eine durchschnittliche Quote von 20,8 Prozent im Jahr 2017.

Überdurchschnittlich häufig atypisch beschäftigt seien Arbeiter ohne deutschen Pass. Der Anteil reiche von 25,3 Prozent unter Ausländern aus den EU-15-Ländern bis zu 35,3 Prozent unter Menschen, die aus Staaten außerhalb der EU stammen. Während die Zahl atypisch Beschäftigter ohne deutsche Staatsangehörigkeit in den vergangenen Jahren um knapp 500.000 gestiegen sei, sei sie unter deutschen Frauen (minus 447.000) und Männern (minus 183.000) um insgesamt 630.000 gesunken, heißt es im WSI-Bericht. (jW)