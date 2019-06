»Tal der Wikinger« von Marie und Wilfried Fort (Verlag: Haba) wurde am Montag in Hamburg zum »Kinderspiel des Jahres 2019« ernannt. »Da fliegen die Fässer, da ist die Freude groß«, hieß es seitens der Jury aus Fachjournalisten. Wie das Spiel zugleich Geschick und taktisches Denken einfordere, sei in der Mischung »so einzig- wie neuartig«. (dpa/jW)