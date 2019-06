Partei sucht Spitze

Wolfgang Kumm/dpa Die kommissarischen SPD-Chefs Manuela Schwesig (l-r) Thorsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer am Montag in Berlin

Nachdem die frühere Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles als SPD-Vorsitzende nicht den erhofften frischen Wind mitbringen konnte und nach dem EU-Wahldebakel von allen Ämtern zurückgetreten ist, könnte die Bürde des Parteivorsitzes in Zukunft aufgeteilt werden: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag berichtete, will der Vorstand eine Doppelspitze ermöglichen. Sowohl darüber als auch über die Person oder die Personen dürfen jedoch die Mitglieder entscheiden.

Auf dem für Anfang Dezember geplanten Bundesparteitag sollen etwa 600 Delegierte die Gewinner der Mitgliederbefragung zu Vorsitzenden wählen, da eine Direktwahl laut Parteiengesetz nicht möglich ist. Einen Personalvorschlag präsentierte der SPD-Vorstand am Montag nicht. Er kam lediglich zusammen, um über den Entscheidungsprozess nach dem Rücktritt von Nahles zu beraten. Der Vorschlag, den Bundesparteitag vorzuverlegen, fand keine Mehrheit.

Bis zum 1. September könnten Führungsduos oder auch Einzelkandidaten sich bewerben, erläuterten die kommissarischen Parteivorsitzenden Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig am Montag den Vorstandsbeschluss. Die Kandidaten würden sich dann auf 20 bis 30 Regionalkonferenzen der Basis vorstellen. Am 26. Oktober solle das Ergebnis der Mitgliederbefragung vorliegen. Sollte kein Team oder kein Einzelbewerber auf 50 Prozent Zustimmung kommen, werde es eine Stichwahl mit einem erneuten Mitgliederentscheid geben.

Dreyer sagte am Montag, die SPD sei sich bewusst, dass die Pläne kein Allheilmittel gegen schlechte Umfragewerte darstellten. Aber so solle neuer Schwung in die Partei kommen. Am Ende des Auswahlverfahrens solle stehen: »Die Partei ist quicklebendig.«

Eine Kandidatin der Parteilinken könnte erneut die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange sein, die bereits im April 2018 Andrea Nahles herausgefordert hatte. In ihrer Bewerbungsrede hatte sich Lange bei Betroffenen des Sozialabbaus für die Agenda-2010-Politik der ersten »rot-grünen« Bundesregierung entschuldigt. Mit 27,6 Prozent der Delegiertenstimmen hatte Lange damals einen Achtungserfolg erzielt, obwohl der Parteivorstand Nahles als Chefin empfohlen hatte. Im Herbst 2018 gehörte Lange zu den prominenten Gründungsmitgliedern der Sammlungsbewegung »Aufstehen«. Als Kommunalpolitikerin engagiert sie sich im Bereich der Seenotrettung Geflüchteter – Flensburg gehört dem Bündnis »Sichere Häfen« an. Ihre Überlegung, noch einmal für den SPD-Vorsitz zu kandidieren, sei nach wie vor da, bestätigte ein Mitarbeiter von Simone Lange am Montag gegenüber junge Welt.

Seit der EU-Wahl gilt als offenes Geheimnis, dass SPD-Politiker, die bereits eine Funktion in der großen Koalition innehatten oder -haben, aktuell keinen Blumentopf gewinnen können – war die Partei doch von 27,3 Prozent auf 15,8 Prozent im Vergleich zur EU-Wahl im Jahr 2014 abgestürzt. Wer nicht halbwegs glaubwürdig »Erneuerung« ausstrahlt, muss als Parteichef wohl den nächsten Tiefpunkt verantworten.

Unter diesen Umständen kam sogar Juso-Chef Kevin Kühnert als Kandidat für den SPD-Vorsitz ins Gespräch. Mit der Kampagne »Tritt ein, sag nein« hatte er nach der Bundestagswahl 2017 versucht, eine Neuauflage der großen Koaltion zu verhindern. Bei der Wahl der Vorsitzenden unterstützte Kühnert aber dann nicht Simone Lange, sondern die ehemalige »Groko«-Arbeitsministerin Nahles – »nicht aus Euphorie, sondern als Vertrauensvorschuss, der an Erwartungen geknüpft ist«, sagte er seinerzeit Spiegel online.

Im Frühjahr 2019 überraschte er dann mit antikapitalistischen Thesen zur Enteignung von Großkonzernen und Immobilienfirmen.