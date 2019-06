Richter dürfen bleiben

Natalie Skrzypczak/dpa Simple, aber wirkmächtige Mahnung: »Verfassung« steht auf dem Banner über dem Haupteingang des Obersten Gerichts in Warschau (7.11.2018)

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die umstrittene Senkung der Altersgrenze für Richter in Polen für unvereinbar mit dem EU-Recht erklärt. Sie beeinträchtige den Grundsatz der Unabsetzbarkeit von Richtern und damit ihre Unabhängigkeit. Die Frühverrentung sei durch kein legitimes Ziel gerechtfertigt, heißt es in dem am Montag in Luxemburg ergangenen Urteil in der Hauptsache.

Insbesondere störte sich der EuGH daran, dass die Regierungspartei PiS mit der Senkung der Altersgrenze auf 60 Jahre für Richterinnen und 65 für Richter in bestehende Dienstverhältnisse eingriff. Denn die Richter insbesondere am Obersten Gerichtshof waren nach der alten Verfassung noch für eine bis zum 70. Lebensjahr andauernde Amtszeit gewählt worden. An sich ist das Höchstalter von Richtern in den einzelnen EU-Staaten unterschiedlich geregelt. In Deutschland liegt es zum Beispiel bei 68 Jahren. Wenn Polen die Altersgrenze nur für neue Berufungen gesenkt hätte, hätte niemand in der EU etwas dagegen einwenden können. Denn die Justiz gehört zu den bei den Mitgliedsstaaten verbliebenen Kompetenzen.

Der PiS ging es bei der Senkung der Altersgrenze aber darum, die noch unter der Vorgängerregierung berufenen Richter an den obersten Gerichten des Landes möglichst schnell loszuwerden und sie durch eigene Parteigänger zu ersetzen. Sie hält sie für »Postkommunisten«, weil sie angesichts ihres Alters noch im Sozialismus studiert hatten. Außerdem ist sie der Auffassung, Polens Richter seien genau wegen der gesetzlich garantierten Unabsetzbarkeit zu einer von politischen Weisungen unabhängigen »Kaste« geworden. Die EU-Kommission hatte deshalb gegen Polen geklagt, worauf der EuGH bereits im November 2018 gegen das polnische Gesetz entschied. Daraufhin war es wieder aufgehoben worden. In Luxemburg sind noch zwei weitere Klagen wegen anderer Aspekte der Justizreform der PiS anhängig. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie der Landesjustizrat (KRS), der über Berufungen und Beförderungen von Richtern entscheidet, zusammengesetzt wird. Die Reform von Justizminister Zbigniew Ziobro hatte das Gremium von der Wahl durch das Parlament und damit durch die regierende Mehrheit abhängig gemacht.