Heuchelei und Härte

Jose Luis Gonzalez/File Photo/REUTERS Lassen sich nicht abschrecken: Migranten durchwaten den Fluß Río Bravo an der Grenze der USA zu Mexiko

In den USA wird die Kritik an der rigorosen Abschottungspolitik von Präsident Donald Trump lauter. Nachdem in der vergangenen Woche ein Bericht über die Zustände in mehreren Auffanglagern für minderjährige Einwanderer an der US-Südgrenze für Empörung gesorgt hatte, legten die ABC News am Sonntag (Ortszeit) nach. Mit Verweis auf einen Bericht der Ärztin Dolly Lucio Sevier war dort von »mit Foltereinrichtungen vergleichbaren Bedingungen« in den Lagern die Rede. Lucio Sevier hatte vergangene Woche zwei Camps für minderjährige Migranten im Bundesstaat Texas besucht, nachdem dort mehrere Grippefälle bekannt geworden waren. Das Leben in den Einrichtungen sei geprägt durch »extrem kalte Temperaturen, 24 Stunden eingeschaltetes Licht, unzureichenden Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu grundlegenden Sanitäranlagen, Wasser oder angemessener Verpflegung«. Die Lager hätten sich »schlimmer als ein Gefängnis« angefühlt.

Erst am Donnerstag hatte eine Gruppe von Anwälten über die New York Times, die Huffington Post und die Nachrichtenagentur AP öffentlich gemacht, dass in den Auffanglagern der US-Grenzschutzbehörde ICE katastrophale Zustände herrschen. In den Einrichtungen werden Minderjährige, die beim »illegalen« Grenzübertritt aufgegriffen werden, festgehalten. Weil die Eltern fehlen, müssten sich Kinder um noch kleinere Kinder kümmern, es gebe teilweise verdorbenes Essen, die hygienischen Zustände seien untragbar und der Gesundheitszustand der Festgehaltenen oft katastrophal. Dies geht aus insgesamt 60 Interviews mit den dort untergebrachten Kindern und Jugendlichen hervor.

Eigentlich sollen die an der Grenze aufgegriffenen Kinder maximal drei Tage in den Lagern verbringen und dann in Jugendeinrichtungen untergebracht werden. Der nun veröffentlichte Bericht der Anwälte zeigt jedoch, dass einige von ihnen schon einen Monat in den Camps festgehalten werden. Zudem kritisieren die Verfasser, dass – entgegen der Behördenangaben – nicht alle Minderjährigen alleine aufgegriffen worden seien. So sei es zu Trennungen von Eltern oder anderen Verwandten gekommen – ein Vorwurf, der besonders schwer wiegt. Vor einem Jahr hatte Trump die Trennung von Familienangehörigen offiziell für beendet erklärt. Die jetzt erschienenen Berichte zeigen, dass die US-Einwanderungspolitik in der Praxis anders aussieht.

Auf Bitten der Demokraten hatte Trump am Sonntag die angekündigte Massenabschiebung »illegaler« Migranten ausgesetzt. Auf Twitter begründete er den Schritt mit »Mitgefühl«. Gleichzeitig betonte der US-Präsident, dass es sich dabei nicht um eine Abkehr von seiner »Null-Toleranz-Politik« handele. Währenddessen macht sich Mexiko weiter zum Handlanger der US-Administration. Seit Mitte Juni setzt das Land 6.000 Nationalgardisten an der Grenze zu Guatemala gegen aus Zentralamerika kommende Migranten ein. Seit Sonntag befinden sich nun zudem Einsatzkräfte an der Grenze zu den USA.

Nach Bekanntwerden der Berichte bekräftigte die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez am Sonntag auf Twitter den Vorwurf, die US-Administration betreibe »Konzentrationslager«. »Erinnert ihr euch noch daran, wie die Bush-Adminis­tration die Medien dazu gedrängt hat, anstatt des korrekten Begriffs ›Folter‹ den Begriff ›verstärkte Befragung‹ zu verwenden? Nun, Waterboarding war Folter. Und das sind Konzentrationslager.«