Zweikampf um Tory-Nachfolge: Johnson gegen Hunt

FILE Wollen in die Downing Street 10 einziehen: Jeremy Hunt (l.) und Boris Johnson

London. Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May liegt der erklärte »Brexit«-Befürworter Boris Johnson auch in der fünften und letzten Auswahlrunde (nach jW-Redaktionsschluss) deutlich vorn. Der frühere Außenminister vereinigte am Donnerstag 160 Stimmen auf sich. Auf den zweiten Platz kam der derzeitige Außenminister, Jeremy Hunt, mit 77 Stimmen. Umweltminister Michael Gove schied aus.

Zwischen Johnson und Hunt sollen jetzt die rund 160.000 Tory-Parteimitglieder bis Ende Juli per Briefwahl entscheiden. Der neue Vorsitzende übernimmt auch den Posten des Regierungschefs. (Reuters/jW)