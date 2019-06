Typische Landeier

Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Der Himmel, aus dem die Aliens fallen, bleibt der über der Wüste (Tessa Thompson und Chris Hemsworth)

»Wir vom Mars sind gar nicht eroberungssüchtig.«

Karl Kraus, »Die Letzten Tage der Menschheit«

Am Ende von Jim Jarmuschs neuem Film »The Dead Don’t Die« holt eine fliegende Untertasse im besten Fifties-B-Film-Design über dem von Zombies überrannten Friedhof von Centerville, USA, die japanophile, mit forciertem schottischen Akzent sprechende Bestatterin des Örtchens (Tilda Swinton) im letzten Augenblick von ihrer irdischen Beobachtungsstation ab. Der Alien ist auch eine Figur der Verheißung, ein Aufblicken, die Rettung »von oben«. Sein bevorzugtes Fahrzeug – die Untertasse – ist ein Vehikel des glücklichen Entkommens (grad noch mal so) und des moralischen Urteils.

Analog ist in den »Letzten Tagen der Menschheit«, denen von Karl Kraus, die letzte universell friedenserhaltende Intervention – das »Ausjäten« des Planeten Erde »mit allen seinen Fronten« – die der Marsianer: »Die Kriegskosten werdet ihr freilich bezahlen, / da der Schuldner getilgt wird aus den Annalen.« Die Harmonie der Sphären bleibt fortan ungestört. Diese Idee eines Prozesses gegen die kriegstreiberische Menschheit seitens einer sehr nachdrücklich pazifistischen Planetengemeinschaft ist später etwa im berühmten Sci-Fi-B-Film »The Day The Earth Stood Still« (Der Tag, an dem die Erde stillstand, Robert Wise, 1951) ausgeschlachtet worden.

Auch Superman, der ultimative Retter, ist bekanntlich ein Alien. Er macht die Heimat seiner Adoptiveltern zu der seinen, und die sind zufällig Kleinbauern in Smallville, Kansas, USA. Superman verbindet das buchstäblich Kosmopolitische mit dem US-amerikanischen Gründungsmythos der Einwanderung, landet jedoch mitten im kleinstädtischen Konservatismus und beim Familienroman einer »patriarchalen Prädestination« (Dan Hassler-Forest, »Capitalist Super­heroes – Caped Crusaders in the Neoliberal Age«, Zero Books 2012).

Wie dieser Familienroman des außerirdischen Migranten, des vom Himmel gefallenen Kindes, in bösartiger Perspektive verläuft, davon handelt der Mitte Mai in die deutschen Kinos gekommene B-Superhelden-Film »Brightburn: Son of Dark­ness«: blutrünstiger Horror (auch in den Genre-Mitteln). Was, wenn Superman kein braver Junge wäre, sondern sich nicht einmal darum bemühte, als ein normaler Junge zu erscheinen? Wieder ist es Kansas, das flache weite Land am Waldrand, wo das Findelkind in einer typischen Landeifamilie aufwächst. Sein Mangel an Empathie und seine beängstigenden Fähigkeiten versetzen die Schulpsychologin in Sorge. Brightburn, der junge Alien/Superheld im betont kindischen Kostüm aus der Mottenkiste, liebt nicht Vater und Mutter, sondern Scherben (insbesondere im Augapfel der Leute in seiner Umgebung; nebenbei ist die Glasscherbe im Augapfel insgesamt wohl ein gutes Sinnbild des Gegenwartskinos) und Wespen, also marodierende Tötungsmaschinen, die beispielsweise Bienen, fleißige Sinnbilder des funktionstüchtigen faschistischen Sozialen, zum Frühstück verputzen. Scherben und Wespen als Sinnbilder des Superheldendaseins. »Brightburn« hätte wohl besser kein parodistisches Nebenprodukt des Superheldengenres sein sollen, sondern eine Warnung, die nicht früh genug hätte kommen können.

Um Aliens vom Schlage Brightburns gerade noch rechtzeitig aufhalten zu können, sind vor mehr als 20 Jahren die »Men in Black« (Barry Sonnenfeld, 1997) ins Amt gerufen worden. Im Grunde sind sie nichts weiter als eine intergalaktische Einwanderungspolizei. Es gibt einen kosmischen Grenzverkehr, den es zu regeln gilt. Die Aliens sind entweder putzige Asylsuchende oder monströse Eindringlinge.

Mit dem Ausdruck »Schwarze Polizei« bezeichnete Max Weber eine unvorhergesehene, klandestine, sozusagen dienstfremde Dienstbarmachung bestimmter (historisch vor allem religiöser) Institutionen zu anderen Zwecken als den ursprünglichen. Die »Schwarze Polizei« ist eine noch nicht institutionalisierte Institution. Ihre Befugnisse sind entsprechend dunkel wie allumfassend.

Im neuen Film »Men In Black: International« sind Will Smith und Tommy Lee Jones wohl in Pension, ersetzt durch Tessa Thompson und Chris »Thor« Hemsworth. Geblieben sind der flapsige Ton und das lächerlich Konspirative (»Wir stellen nicht ein, wir rekrutieren.«), die Konflikte/Verschwörungen innerhalb der Behörde selbst. So wie auch in der wirklichen Welt die UFO-Aufsicht seit Jahrzehnten vom Kompetenzgerangel zwischen CIA, Air Force und Kongress geprägt wird.

Für die neue Generation gilt eine Art Bürofeminismus: zur neuen Rekrutin (Tessa Thompson) kommt eine neue Chefin (Emma Thompson). Unangenehm altmodisch ist allerdings, die Fremdheit der Außerirdischen mit der vertrauten Exotik eines Agentenabenteurfilmorients (Marrakesch) zu koppeln. Der Himmel, aus dem die Aliens auf die Erde fallen, ist wieder der Himmel über der Wüste. Bezeichnend für den herablassenden Exotismus ist dann auch die James-Bond-artige Wegwerfsexualität des Agenten Hemsworth. Er hat – gleichsam zwecks Einlösung von Spielschulden, Einsatz: sein Leben – eine Nacht mit einer Aliendame verbracht. Am Morgen danach sieht man noch die Abdrücke der Saugnäpfe ihres Tentakelarms auf seiner Heldenbrust. Er schiebt den Arm weg, schlüpft in seinen schwarzen Anzug und verzieht sich still wie ein wahrer Gentleman. Statt der Umarmung des Fremden, dem Aufgehen in der Pluralität der Welten, bleibt die Indignation des Agentensnobs, dessen Stupor von der Fremden belästigend angerührt wurde. Auf diese Art Witz hat sich die Schwarze Polizei mittlerweile herabgelassen und ist entsprechend abstoßend und öde geworden.