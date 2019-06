Mikrobiologen wollen helfen, Klimawandel zu bewältigen

Alfred-Wegener-Institut/Daniel Fortier/dpa Permafrostboden in Alaska

Berlin/München. Mehr als 30 Mikrobiologen aus aller Welt haben einen Appell veröffentlicht, der darauf abzielt, ihr Fachgebiet stärker in die Erforschung des Klimawandels sowie möglicher Lösungsansätze einzubeziehen. In Studien und bei Anpassungsmaßnahmen sollten »die kleinsten Bewohner der Erde« nicht vergessen werden, hieß es. »Nicht nur generell in der dynamischen Erdgeschichte, sondern gerade auch beim menschengemachten Klimawandel spielen Mikroorganismen eine wichtige Rolle. Sie können seine Auswirkungen verstärken, aber auch verringern«, teilte die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. mit Sitz in Berlin und München am Dienstag mit. Als Mitverfasserin des Appells betonte die Meeresforscherin Antje Boetius in einem Kommentar, der bereits im Mai in der Zeitschrift Nature Reviews Microbiology erschien: »Wir wissen, dass mikrobielle Prozesse die Erderwärmung verstärken können.« Gemeint war die Freisetzung von Methan durch Fäulnisprozesse in auftauenden Permafrostböden. »Nun müssen wir dringend herausfinden, inwieweit Mikroorganismen auch Teil der Lösung unseres Problems sein können, beispielsweise im Bereich der Medizin, der nachhaltigen Energien oder der Sanierung zerstörter Lebensräume.« Forschende seien eingeladen, sich dem Appell anzuschließen. (jW)