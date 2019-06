Ägyptens Ex-Staatschef Mursi tot

Oliver Weiken/epa/dpa Der frühere Präsident Ägyptens Mohammed Mursi ist tot (Archivbild, Kairo, 5.5.2013)

Kairo. Der frühere ägyptische Präsident Mohammed Mursi ist tot. Der ehemalige Staatschef sei am Montag während eines Prozesses gegen ihn ohnmächtig geworden und gestorben, berichtete das ägyptische Staatsfernsehen. Mursi wurde 67 Jahre alt. Die genaue Todesursache war zunächst unbekannt. Der Leichnam wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aus Angst vor Protesten von Anhängern Mursis erhöhte das ägyptische Innenministerium die Alarmbereitschaft.

Der Islamist war im Juni 2012 an die Macht gekommen. Er wurde damals Nachfolger von Langzeitherrscher Husni Mubarak, der im Februar 2011 nach Massenprotesten vor allem auf dem Kairoer Tahrirplatz abgetreten war. Mursi gehörte lange den islamistischen Muslimbrüdern an, während seiner Herrschaft kam es immer wieder zu Demonstrationen, aus denen im Sommer 2013 Massenproteste wurden. Am 3. Juli 2013 griff das Militär unter Führung des heutigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi ein. Nach einem Ultimatum setzte es Mursi mit einem Putsch ab und übernahm selbst die Macht am Nil.

Mursi wurde in Folge mehrfach zu langen Haftstrafen verurteilt. Vorgeworfen wurde ihm unter anderem die Tötung von Demonstranten bei Protesten und angebliche Spionage für Katar. Bis zu seinem Tod saß Mursi im Gefängnis. (dpa/jW)