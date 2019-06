Klimawandel, Klassenkampf und ein Mulatság

Der Dozent traf seinen Freund Groll im Schatten eines alten Kastanienbaums beim Binder-Heurigen in Transdanubien. »Wusst’ ich’s doch, dass ich Sie hier finde. Guten Tag, geschätzter Groll.« Der Angesprochene lud den Dozenten ein, auf der Heurigenbank Platz zu nehmen.

»Sie trinken Mineralwasser, tragen eine Sonnenbrille und wirken zerknittert«, stellte der Dozent fest, nachdem er sich gesetzt hatte. »Geht Ihnen der Klimawandel nahe? Man hört ja in der letzten Zeit von nichts anderem.« Herr Groll schüttelte müde den Kopf. »Ich halte nichts von Wandelanleihen. Und Exbundeskanzler Klima geht mir auch nicht nahe, denn der ist in der Ferne, in Südamerika verschollen. Wie Stefan Zweig, dessen Buch ›Die Welt von gestern‹ ich gerade lese. Sie können anhand dieser nach dem Suizid von Zweig und dessen Frau im brasilianischen Busch posthum in London und Stockholm erschienenen Erzählsammlung nachvollziehen, was geschehen wird, wenn Europa sich wieder zu einem politischen Untergang aufrafft. Im übrigen verweise ich auf eine Analogie zum Doppelselbstmord von Mary Vetsera und Kronprinz Rudolf fünfzig Jahre zuvor in Mayerling. Auch damals ging eine Welt zugrunde, eine, die Hoffnung auf den Fortbestand des Vielvölkerreichs unter progressiven Vorzeichen machte.«

Er habe das Buch ebenfalls mit Gewinn gelesen, der Untertitel »Erinnerungen eines Europäers« sei klug gewählt, sagte der Dozent, führte dann aber einen Einwand ins Treffen. Zweig beschreibe die europaweite Freiheit vermögender Bourgeois vor dem Ersten Weltkrieg, die Lage der Arbeiterklasse und der subalternen Schichten hingegen werde vernachlässigt. »Dass gerade Sie als Repräsentant der proletarischen Welt von den Segnungen des Vorkriegsreichtums einiger weniger Schnösel schwärmen, stimmt mich nachdenklich.«

»Stefan Zweig war nicht Friedrich Engels, er war auch kein Marxist«, erwiderte Freund Groll und setzte hinzu: »Es gibt im Leben der Nationen Entwicklungen, die das Tagesgeschäft und den Klassenkampf überformen. Manche zivilisatorische Errungenschaften des fin de siècle zählen dazu, aber auch die Flüchtlingsbewegung der Jahre 2015 und …« »Der Klimawandel!« unterbrach der Dozent. Groll nickte. »Wenn die Konflikte in der gesellschaftlichen Basis sich mit jenen des Überbaus zu einem unauflösbaren Knoten verwirren …« »… Kann es geschehen, dass die Verwirrten der Versuchung erliegen, den Knoten mit einem Schwerthieb durchhauen zu wollen«, vollendete der Dozent den Satz.

»Dann gibt es Krieg«, bekräftigte Groll. »Die Trump-Administration durchläuft derzeit die letzten Eskalationsstufen zu einem Waffengang im Persischen Golf. Nachdem man die Region vom Irak über den Jemen bis Libyen in Brand gesteckt hat, kommt nun der Iran an die Reihe. Flüchtlingsbewegungen werden wie gehabt nach Westeuropa gelenkt, wodurch dort ein aggressiver Nationalismus und faschistoide Herrschaftsformen ins Kraut schießen. In der Sicht Trumps sind das Entwicklungen, die den USA helfen. Man kann nur hoffen, dass er seiner Wiederwahl sehr sicher ist. Sollte er Zweifel hegen, wird er auf den roten Knopf drücken. Kriegführende Präsidenten werden nicht abgewählt.«

Herr Groll, griff sich ans Herz und stöhnte. »Um Gottes willen! Soll ich einen Arzt …?« »Danke, das wird nicht notwendig sein«, winkte Groll ab. »Ich habe vergessen, dass ich Wasser nicht vertrage. Ich werde doch zum Wein zurückkehren müssen.« Er griff in das halbvolle Glas, erfrischte mit den Fingern Stirn und Wangen und schüttete den Rest in eine Regentonne.

»Es ist nicht der Klimawandel, der mir zusetzt«, fuhr er fort, »Ich habe gestern mit einem Freund mulatiert, im Hof meines Gemeindebaus. Was Sie in meinem Gesicht sehen, sind die Folgen eines gepflegten Alkoholabusus, in Fachkreisen auch Vollfetzen genannt.« »Sie saßen im Hof Ihres Gemeindebaus? Der aussieht wie ein urban garden in Manhattan? Mit Rosenstöcken, seltenen Topfpflanzen und duftenden Jasminsträuchern?«

»Eben dort geruhten wir zu mulatieren. Mit gedämpfter Lautstärke, um den Schlaf der Nachbarn nicht zu stören, aber mit keineswegs gedämpftem Temperament. Immerhin verzeichnet die von mir so geliebte Binnenschiffahrt die schlechtesten Beförderungswerte seit dem Ende des Sozialismus. Die Donau wird nicht einmal zu zehn Prozent genutzt. Die Oststaaten und die EU verladen alles auf den Lkw.«

»Es ist also doch der Klimawandel, der Sie umtreibt.« »So gesehen, ja.« Der Dozent orderte zwei Zwiebelschmalzbrote, Herr Groll bestellte einen Krug Wein.