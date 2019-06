Mit kühlerer Ohrmuschel

Christian Charisius/dpa Freudig bedankt: Dirigent Kent Nagano (l.) und Komponist Jörg Widmann nach der Aufführung des Oratoriums »Arche« in der Elbphilharmonie in Hamburg 2017

Der Raum mit seiner weißen Dachschräge im Rücken des Podiums wirkt wie die luftig große Ausgabe einer alten Dachstube. Die ganze rechte Wand ist allerdings Glas, man schaut auf die Elbe von ganz oben. Zur Vorstellung der neuen CD mit der Liveaufnahme des für die Einweihung der Elbphilharmonie geschriebenen Oratoriums »Arche« saßen dort (v. l. n. r.) der Hausherr Christoph Lieben-Seutter, der Dirigent und Generalmusikdirektor Kent Nagano, der Komponist Jörg Widmann und der Produzent Manfred Eichler. Das Ganze fand unmittelbar unterm Wellendach der Elbphilharmonie statt. Das Gebäude und seine Aura spielten bei dem, was die Herren da alles an Höflichkeiten und Dank austauschten, eine große Rolle. Widmann, mit Plastikhelm und in Gummistiefeln auf pfützennassem Beton, hatte sich, wie er rückblickend erzählte, durch den Rohbau inspirieren lassen.

Die CD fordert zum Vergleich mit dem Erlebnis der Uraufführung heraus. Dem Tonträger fehlt auf Hörerseite außer der Aura des Orts naturgemäß, was den Abend ausmachte: gespannte Erwartung, Entdeckerfreuden, immer neue Überraschungen darüber, wie unerwartet in Widmanns Musik eins ins andere ausartet, welche Wege es nimmt und welche Auswege es findet.

Auf der CD mit ihrem Vorteil der Distanz tritt die Extraklasse der Sänger (Marlis Petersen, Thomas E. Bauer) und der Chöre (Chor der Staatsoper, Alsterspatzen) hervor, auch Naganos Fähigkeit, orchestrale Massen zu organisieren, hier das außergewöhnlich engagierte Philharmonische Staatsorchester an diesem dritten Eröffnungsabend.

Aus der Distanz des CD-Hörens, mit klarerem Kopf, kühlerer Ohrmuschel, erscheint Widmanns Arbeit weniger als Ergebnis großer musikalischer Erfindungen denn als Resultat geschickten Collagierens und Arrangierens kaum wesentlich veränderter Ausgangsmaterialien; Widmann bedient sich fast der gesamten europäischen Musikgeschichte von der Gregorianik bis zu Pintscher und Lachenmann, vorzugsweise der mittleren und späten Romantik. Er macht das mitreißend. Eine gelungene Werbeveranstaltung für durchaus nicht mehr ganz in den gewohnten Gleisen fahrende Orchestermusik mit Menschenstimmen. Ein prallvolles, nicht ganz so schwieriges Musikrätsel fürs offene, erwartungsfrohe und risikobereite Ohr.