Wertvolle Souvenirs

Andreas Landwehr/dpa Auf gute Geschäfte: Peter Altmaier und Chinas Industrieminister Miao Wei schütteln sich die Hände (Beijing, 19.6.2019)

Zum Schluss ist es dann wieder um Huawei gegangen. Am dritten und letzten Tag seiner China-Reise traf Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Shanghai Ren Zhengfei, den Gründer des größten chinesischen Telekommunikationskonzerns, der aktuell im Mittelpunkt des US-Wirtschaftskriegs gegen die Volksrepublik steht. Um die von der Trump-Administration erbittert bekämpfte Beteiligung von Huawei am Aufbau des 5G-Netzes in der Bundesrepublik sei es gegangen, teilte Altmaier nach dem Gespräch mit. Dabei wiederholte der Minister die Sprachregelung, auf die Berlin in öffentlichen Stellungnahmen seit Monaten zurückgreift: Man werde die 5G-Aufträge strikt nach technologischen Maßstäben vergeben. »Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass die Entscheidungsfindung nicht politisch, sondern anhand klarer Sicherheitskriterien durch die Zertifizierung von Hard- und Software erfolgt«, bekräftigte er gestern. Auf keinen Fall werde man »willkürliche Entscheidungen« treffen.

Ist die Sicherheit der 5G-Netze tatsächlich das entscheidende Kriterium? Nun, wenn’s nur darum ginge, hätte Huawei die besten Karten. Der Konzern betreibt seit 2010 in Banbury gut 40 Kilometer nördlich von Oxford das Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC), in dem er unter anderem gemeinsam mit dem Geheimdienst GCHQ seine Technologie auf Sicherheitsprobleme durchleuchtet. Im November 2018 hat er nach dem Vorbild des HCSEC in Bonn sein Security Innovation Lab eröffnet, in dem gemeinsam mit deutschen Stellen nach Schwachpunkten in seinen Produkten gesucht wird. Die beiden Einrichtungen gelten als einmalig in der Branche. Tatsächlich geht es bei der Entscheidung in Sachen 5G aber keinesfalls nur um Sicherheit. Die Vereinigten Staaten üben heftigen Druck aus, um Huawei aus möglichst allen Märkten im Westen herauszudrängen. Andererseits brächte ein Ausschluss des chinesischen Konzerns höhere Kosten beim Aufbau des 5G-Netzes und wohl auch große Verzögerungen. Hinzu kommt ein Aspekt, den Altmaier bereits am Mittwoch, dem ersten Tag seiner China-Reise, mit Miao Wei besprach, dem chinesischen Minister für Industrie und IT.

Nach seinem Treffen mit Miao hatte Altmaier bestätigt, man habe sich nicht nur mit Huawei befasst, sondern auch »mit den Interessen europäischer Tele­kommunikationsdienstleister, die auf dem chinesischen Markt aktiv sind«. Konkret sei es um Ericsson aus Schweden und um Nokia aus Finnland gegangen. Wie’s der Zufall will: Kurz vor Altmaiers Besuch war aus chinesischen Medien zu erfahren gewesen, dass die beiden Konzerne aus der EU am Aufbau der 5G-Netze von China Mobile beteiligt werden. China Mobile ist mit fast einer Milliarde Kunden der größte Telekomdienstleister der Welt; er will bis September 5G-Dienste in 40 chinesischen Städten zur Verfügung stellen. Dazu hat er jetzt ein erstes, zwei Milliarden US-Dollar schweres Auftragspaket auf den Weg gebracht. Rund 34 Prozent der Aufträge gingen an Ericsson, zwischen neun und zwölf Prozent an Nokia. Man darf das durchaus als Angebot begreifen: Lassen Berlin und die EU sich auf eine Zusammenarbeit mit Huawei bei 5G ein, dann locken weitere äußerst lukrative Aufträge für europäische Konzerne in China und damit auf dem größten Markt der Welt.

Umgekehrt allerdings zeichnen sich neue Probleme für den Fall ab, dass Berlin und Brüssel Huawei aussperren sollten. Nicht nur, dass Ericsson und Nokia für ihre Zusatzgewinne in der EU auf langfristig wohl höhere Profite in China verzichten müssten. Huawei hält inzwischen zahlreiche Patente nicht zuletzt bei 5G, die laut Angaben aus Branchenkreisen schwer zu umgehen sind; kommt es zum Konflikt, dann kämen auf Ericsson und Nokia wohl erhebliche Forderungen in Sachen Lizenzgebühren zu. Entsprechende Erfahrungen macht zur Zeit der US-Mobilfunkbetreiber Verizon, von dem Huawei nun Lizenzgebühren in Höhe von gut einer Milliarde US-Dollar verlangt. Nicht umsonst drängen inzwischen eine ganze Reihe US-Hightechkonzerne den US-Präsidenten, im Wirtschaftskrieg gegen Huawei einen Rückzieher zu machen: Die Kollateralschäden auf eigener Seite – und dabei sind die Lizenzgebühren nur einer von vielen – wiegen schwer.

Kein Zufall ist es wohl auch gewesen, dass Altmaier nach seinem Gespräch mit Ren ausgerechnet dem BMW-Entwicklungszentrum in Shanghai einen Besuch abgestattet hat, bevor er seinen Besuch mit einer Rede an der Tongji-Universität beendete. BMW ist in Shanghai vor allem mit der Entwicklung seiner Fähigkeiten im autonomen Fahren befasst und hat dort vor etwas über einem Jahr als erster ausländischer Kfz-Konzern die Lizenz erhalten, diesbezüglich praktische Versuche zu starten. Dabei arbeitet er ziemlich eng mit Baidu zusammen, einem der großen chinesischen Internetkonzerne, der die populärste chinesische Suchmaschine betreibt – wenn man so will, ein Pendant zu Google. Altmaiers Besuch bei BMW in Shanghai darf man wohl als einen kleinen Fingerzeig in Richtung Washington werten, dass die Bundesregierung jenseits der Causa Huawei die Kooperation deutscher Unternehmen mit chinesischen Hightechfirmen prinzipiell fördert – und sie jedenfalls nicht freiwillig preisgeben will.