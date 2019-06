Kürzungspolitik

Yves Herman/REUTERS

Am Freitag haben in Brüssel erneut Hunderte Feuerwehrleute gegen die Abschaffung steuerbefreiter Boni demonstriert, wie das belgische Onlineportal The Bulletin berichtete. Gewerkschaftssprecher Eric Labourdette von der SLFP beklagte gegenüber Reuters, dass das Durchschnittsgehalt von derzeit 1.500 Euro damit um 300 Euro sinke. Brüssels Feuerwehr habe demnach Schulden von rund 30 Millionen Euro. Begonnen hatte der spontane Streik am Mittwoch, nachdem Verhandlungen mit dem Management kein Ergebnis gebracht hatten. (jW)