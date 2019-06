Lausanne. Beim olympischen Boxturnier 2020 in Tokio wird der Frauenanteil deutlich höher liegen als vier Jahre zuvor in Rio de Janeiro. 186 Männer und 100 Frauen werden in der japanischen Hauptstadt in den Ring steigen, kündigte das IOC nach einer Sitzung des Exekutivkomitees in Lausanne an. 2016 waren in Rio 250 Männer und 36 Frauen am Start. (dpa/jW)