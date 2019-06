Nicht umsetzbar

Paderborn. Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn wird nun doch nicht mit RB Leipzig kooperieren. Man sei »übereingekommen, dass ein zielgerichteter Austausch nicht, wie geplant, umsetzbar ist«, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung beider Vereine. Der SC Paderborn ergänzte, es habe »keine weiteren Beweggründe« gegeben, man habe sich also nicht dem Druck aus der Fanszene gebeugt. Die Sorge vor Protestaktionen und drohendem Imageschaden dürfte aber durchaus eine Rolle gespielt haben. (sid/jW)