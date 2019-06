screenshot/twitter Massaker im türkischen Landkreis Siverek: Screenshot aus dem Video von Dilan Izol (15.6.2019)

Die Verbindungen von Clanstrukturen, Mafia und Staat sind in der Türkei wohlbekannt. Es gibt Wirtschaftssektoren, aber auch ganze Landstriche, die de facto in der Hand von Clans (Asiretler) sind. Diese beziehen ihre Legitimität und Stärke teilweise aus der frühen Phase der Republik. Die weitgehend kurdischen Großgrundbesitzer und Feudalherren im Südosten arrangierten sich mit dem neu entstehenden kemalistischen Regime, viele beteiligten sich auch an den Raub- und Mord­zügen gegen Griechen und Armenier und konnten sich so deren Grundbesitz sichern. Dies verhinderte eine effektive Landreform wie auch eine Lösung der kurdischen Frage.

Besonders die Provinz Urfa ist berüchtigt für die Dominanz dieser Strukturen. Bei fast jeder Abstimmung gibt es Todesfälle, weil vor oder in den Wahllokalen Diskussionen ausbrechen. Erst am 15. Juni starben im Landkreis Siverek sechs Menschen, weitere fünf wurden verletzt.

Derartige Ereignisse werden von den Medien oft verschwiegen, als »Familienzwist« oder »spontaner Streit um ein Stück Land« verbucht. Im vorliegenden Fall war die Sache brisant, weil es sich bei vier der sechs Toten um Angehörige der Familie des ehemaligen Abgeordneten und AKP-Mitgründers Zülfikar Izol handelte. Der Izol-Clan ist Teil der großen, einflussreichen Strukturen und Zülfikar Izol offizieller Anführer.

Eine weitere Besonderheit dieses Falles ist, dass Dilan Izol, deren Vater, Mutter, Tante und Cousin unter den Ermordeten sind, das Massaker mit ihrem Mobiltelefon filmte. Nach Betrachtung des Videos und Äußerungen von Anwalt Tamer Dogan, der mit Dilan Izol in Kontakt steht, gegenüber junge Welt lässt sich der Hergang folgendermaßen rekonstruieren: Am Vorabend des Massakers kam die Gendarmerie ins Dorf und inspizierte das Haus der später Ermordeten. Am nächsten Tag gegen acht Uhr früh fuhren zunächst mehrere Personen mit Traktoren vor, offensichtlich um einen Streit anzuzetteln. Nur wenige Minuten später trafen schwerbewaffnete Männer in drei Autos ein und richteten ihre Verwandten regelrecht hin. Unter den Bewaffneten waren offensichtlich die Brüder von Zülfikar Izol.

Einer dieser Brüder, Medeni Izol, zeigte im Anschluss auf der Internetplattform Instagram Bilder von sich, wie er bewaffnet mit regionalen Befehlshabern der Gendarmerie und der Armee sowie anderen staatlichen Funktionären posiert. Auch seine Unterstützung für Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Verbindungen zur AKP sind darauf unverkennbar. Nachdem aus der Geschichte eine nationale Angelegenheit wurde, löschte er die Bilder und änderte den Status seines Accounts von öffentlich auf privat.

All das legt nahe, dass es sich nicht einfach um einen Familienzwist handelte, sondern um ein geplantes Massaker der Mafia, das in dem Fall eigene Familienmitglieder traf. Die Auseinandersetzung hatte offensichtlich schon mit einem Mord im Jahr 2003 begonnen und fand nun ihre blutige Fortsetzung.

Aufgrund der Stärke der Clanstrukturen und der guten Beziehungen zu staatlichen Institutionen und politischen Entscheidungsträgern werden die Täter fast nie bestraft. Mord, Gewalt, Bedrohung, Erpressung bleiben ungeahndet – wenn es eine Strafe geben »muss«, übernehmen »Freiwillige« die Verantwortung, und die eigentlichen Urheber kommen davon. Selbst Staatsanwälte oder Richter wollen sich mit den Clans nicht anlegen, Anwälte scheuen sich davor, die Verteidigung der Opfer zu übernehmen.

Da dieser Fall national für Aufmerksamkeit sorgte, sahen sich auch einige AKP-Abgeordnete dazu veranlasst, deutlich Stellung zu nehmen. Die Abgeordnete der linken HDP, Oya Ersoy, trug den Fall sofort ins Parlament. Einige der tatverdächtigen Izol-Brüder wurden in Untersuchungshaft gesteckt, Medeni Izol bislang jedoch noch nicht.

Das lässt zusammen mit dem Video­material die Hoffnung aufkommen, dass die Täter verurteilt werden könnten. Es wäre einen Präzedenzfall hinsichtlich der Clan- und Mafiastrukturen. Aber es wird eine starke Mobilisierung brauchen. Beispielhaft hierfür ist die Frauenbewegung, die es schafft, Verfahren zu Frauenmorden, »Selbstmorden« oder Selbstverteidigung in die Öffentlichkeit zu tragen und damit zur Verurteilung von Tätern beizutragen.