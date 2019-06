Bei Anruf Putin

Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS Russlands Präsident Wladimir Putin (M.) während der Bürgersprechstunde am Donnerstag in Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag zum 17. Mal seine regelmäßige Bürgersprechstunde abgehalten. Für die Livesendung hatten nach Angaben der Moderatoren 1,5 Millionen Bürger Fragen eingesandt.

Soziale Fragen standen im Mittelpunkt: unzureichende Ausstattung von Polikliniken auf dem Land, Personalmangel im Gesundheitswesen, Müllprobleme und sinkende Löhne. Putin bestritt den Einkommensrückgang nicht, sondern suchte ihn durch Statistiken über sektorale Lohnerhöhungen zu relativieren.

Auf die Bürgerfrage, wann es den Russen endlich besser gehen würde, konterte der Präsident, das sei nicht mit einem einzelnen Schritt zu erledigen, sondern müsse »komplex« geregelt werden. Die Bürger sollten sich in Geduld fassen. Putin versuchte im übrigen, negative und positive Aspekte zu kombinieren: Die Mehrwertsteuererhöhung von 18 auf 20 Prozent sei erforderlich, um die großen Investitionsvorhaben des Staates zu finanzieren; die wachsenden Müllprobleme seien dadurch hervorgerufen, dass sich Russland in eine »Konsumgesellschaft« verwandelt habe. Zudem sollten sich die Leute nicht über steigende Abfallgebühren beschweren. Wer keine Deponie vor der Haustür haben wolle, müsse akzeptieren, dass Abfälle über weitere Entfernungen transportiert werden müssten, und das sei eben teurer.

Internationale Themen kamen nur am Rande vor. Putin gab zu, dass die westlichen Sanktionen dem Land geschadet hätten, aber die Urheber würden darunter noch stärker leiden. Und Russland sei zur Importsubstitution übergegangen und produziere heute vieles selbst. Die Sanktionen seien Maßnahmen eines Wirtschaftskriegs des Westens und beträfen auch Länder wie Nordkorea und China, die mit der Krim und dem Donbass nichts zu tun hätten. Auf die Frage eines ukrainischen Zuschauers, wann die im November festgenommen 24 Matrosen freikämen, antwortete er, das sei nur im Rahmen eines Austauschs gegen in der Ukraine festgehaltene russische Staatsbürger möglich.

Als »weiches Thema« demonstrierte Putin Tierliebe. Er lobte die Beschlagnahmung eines privaten Walbeckens an der Pazifikküste: Die dort unter »unvorstellbaren Bedingungen« gehaltenen Tiere seien »vor dem Export gerettet« worden und würden in diesen Tagen in die Freiheit entlassen.