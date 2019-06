Düsseldorf. Degenfechterin Alexandra Ndolo (Leverkusen) hat bei der Heim-EM in Düsseldorf für die erste Medaille der deutschen Mannschaft gesorgt. Durch ihren 15:14-Erfolg im Viertelfinalkrimi gegen die Rumänin Maria Udrea hat die EM-Zweite von 2017 mindestens die Bronzemedaille sicher. Mit einem Sieg im Halbfinale würde die 32jährige sogar am frühen Abend noch um Gold oder Silber kämpfen (sowohl das Halbfinale als auch das Finale fanden nach jW-Redaktionsschluss statt). Im Achtelfinale hatte sich Ndolo im deutschen Duell gegen Teamkollegin Alexandra Ehler (Leverkusen) durchgesetzt, in der Runde zuvor hatte sie bereits die Französin Auriane Mallo, 16. der Weltrangliste, in einem packenden Gefecht geschlagen. (sid/jW)