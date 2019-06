Unbewältigtes Problem

commons.wikimedia.org/wiki/File:Deportation_to_Treblinka_from_ghetto_in_Siedlce_1942.jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Die Nazis errichteten im besetzten Polen insgesamt sechs Vernichtungslager. Mit dem »Holocaustgesetz« stellt die polnische Regierung die irreführende Bezeichnung »polnische« Lager unter Strafe, aber auch die Unterstellung einer Mitverantwortung polnischer Bürger an der Shoah – Deportation polnischer Juden aus dem Ghetto Siedlce nach Treblinka (August 1942)

In Polen kommt es immer wieder zum Streit über die Rolle des Antisemitismus während der Zeit der Nazibesatzung zwischen 1939 und 1945. Die polnische Regierung reagiert zu Recht empört, wenn Auschwitz, das »deutsche Konzentrationslager in Polen« mitunter als »polnisches Konzentrationslager« bezeichnet wird, schließlich wird die deutsche Verantwortlichkeit so verschleiert. Um dem zu begegnen, ist im März letzten Jahres ein Gesetz in Kraft getreten, das solche Äußerungen unter Strafe stellt. Die Regierung unter Ministerpräsident Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen Partei »Recht und und Gerechtigkeit« (PiS) ging aber gleich so weit, jede Unterstellung einer Mitverantwortung polnischer Bürgerinnen und Bürger sowie der Exilregierung in London an der Shoah prinzipiell zu untersagen, was zu internationaler Kritik, nicht zuletzt von seiten Israels an dem sogenannten Holocaustgesetz führte. Im Juni wurden die entsprechenden Artikel des Gesetzes dann zurückgenommen. Die Diskussion, über die Rolle des Antisemitismus in Polen und die Frage der Mittäterschaft bei der Vernichtung der Juden ist damit aber noch lange nicht zu Ende. Jüngst sorgte ein antisemitisches »Judasgericht« in der ostpolnischen Kleinstadt Pruchnik für Schlagzeilen. Am Karfreitag war eine Puppe, die klischeehaft als Jude gestaltet war, zunächst durch die Straßen getrieben und schließlich geköpft und verbrannt worden. Die Menge jubelte. Studien, die belegen, dass polnische Hilfspolizisten vor allem in kleineren Ortschaften aus eigener Initiative bei der Jagd nach Jüdinnen und Juden geholfen haben, stoßen indessen in der Öffentlichkeit auf gereizten Widerspruch.

Falsch wäre es in der Tat, das historische Problem des Antisemitismus in Polen als überzeitliche Konstante einer Art Volksseele darzustellen. Historische Quellen zeigen vielmehr, dass der Antisemitismus als ethnisches Hierarchisierungsmittel zur kolonialen Unterdrückung Polens sowohl durch den russischen Zaren als auch durch die Nazis eingesetzt wurde. Das geschah allerdings auch durch Teile der politischen Klasse des jungen polnischen Nationalstaats. Insofern sind die Kräfte, die in Polen Macht ausübten, von zumindest indirekter Mitverantwortung an der Shoah nicht freizusprechen.

Der weitverbreiteten Annahme, dass es unter der Zarenherrschaft ausschließlich schlechte Beziehungen zwischen Polen und Juden gegeben habe, widerspricht der 1907 in Chrzanów im westlichen Galizien (Österreich-Ungarn) geborene Historiker Isaac Deutscher. Er wurde von seinem Vater angehalten, sich die deutsche Sprache möglichst perfekt anzueignen, dichtete als Jugendlicher aber viel lieber auf polnisch – und das, obwohl er während der allerersten Woche des wiedergeborenen Polen, als Galizien infolge der Auflösung Österreich-Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg Teil des neuen polnischen Staates wurde, drei Pogrome erlebt hatte: »Auf diese Weise hat uns die polnische Unabhängigkeit begrüßt.«¹ Deutscher betont, dass der Judenhass im jungen Polen ein Erbe des Zarismus war, der die fehlende soziale Integration der verschiedenen Volksgruppen in den Griff bekommen wollte, indem er diese gegeneinander aufhetzte.

Luftmenschen

Eine Übersicht über die Lage der Juden in Polen, die in etwa einen Bevölkerungsanteil von zehn Prozent ausmachten und vor allem im ehemals russischen Teil des Landes im Südosten lebten, gab im August 1938 die Journalistin Ilse Stöbe in einem Artikel, der in der Schweizerischen Thurgauer Zeitung erschien. Stöbe, die sich seit 1933 in Warschau aufhielt und auch als Mitarbeiterin des sowjetischen Militärgeheimdienstes GRU tätig war, beschreibt die soziale Situation als katastrophal.² Von den 3,5 Millionen polnischen Juden war laut Stöbe nur etwas mehr als eine Million erwerbstätig. Zu diesen gehörten etwa 250.000 Handwerker und 90.000 Angestellte. Die übrigen beschäftigten sich mit Handel aller Art und versuchten sich mit Vermittlungsgeschäften zu ernähren. »Die jüdischen Arbeiter jedoch leben auf einem geringeren Niveau als die polnischen Arbeiter, und die jüdischen Händler vollends sind mit normalen Kaufleuten auch nicht entfernt zu vergleichen«, schreibt Stöbe. Die Straßen der Städte und Dörfer seien voller »Luftmenschen«, eine Bezeichnung, die auch im alten Russland für »verelendete Gestalten, die von der Luft zu leben scheinen« üblich war. »Dies sind die Unmassen junger und älterer Juden, denen jede Aussicht auf einen normalen Erwerb versperrt ist, und die mit Gewalt versuchen, sich als Verkäufer von zwei Knollen Knoblauch, als Reiseführer von Straße zu Straße, als Gepäckträger einer Aktentasche, als Sammler von Lumpen oder als Berater beim Ankauf von zwei Semmeln in die Ritzen des gesellschaftlichen Lebens einzuzwängen.«

Neben der sozialen Situation wies Stöbe auch auf die Bildung hin. Ein Großteil der polnischen Juden, deren Bevölkerungsanteil im Südosten mitunter bis zu 40 Prozent ausmachte, besuchte keine staatlichen Schulen, sondern lediglich Talmudzirkel. Diese orthodoxen Juden seien dem polnischen Staat »stets am sympathischsten gewesen; denn sie sind bequem zu überwachen«. Andere seien zionistisch orientiert, und eine »beträchtliche Minderheit versucht, unter Aufgabe der jüdischen Tradition in den Körper des Staatsvolks einzugehen«.

Der Gründung des polnischen Staates begegneten viele nun polnische Juden vor dem Hintergrund der Unterdrückung durch den Zarismus mit Hoffnung. Und in der Tat war der Staatsgründer Joseph Pilsudski (1867–1935), der ehemalige Führer der Polnischen Sozialistischen Partei, kein Antisemit. Der Allgemeine jüdische Arbeiterbund, die Partei der jüdischen sozialistischen Arbeiter Gesamtrusslands, hatte an der Seite der polnischen Sozialisten den Zarismus be- und für die Schaffung des polnischen Staates gekämpft. Auch gab es Juden unter den Generälen der polnischen Armee. Stöbe war der Meinung, dass dadurch sowie durch die Verfassung von 1921 dem »behördlichen Antisemitismus« zunächst wenig Raum gegeben war.

Das änderte sich allerdings, genährt durch die Propaganda der Rechtsparteien, bereits wenige Jahre nach der Gründung des Staates. Es waren vor allem die nicht bewältigten sozialen Pro­bleme, die den Antisemitismus wieder zum politischen Instrument werden ließen. Obwohl Pilsudski selber »kein judenfeindliches Wort über die Lippen kam«, wie Stöbe schreibt, war die polnische Innenpolitik ab Anfang der 1930er Jahre immer stärker antisemitisch ausgerichtet. Die Rechte machte die Juden für die ökonomische Krise Polens verantwortlich und trieb den seit 1926 autoritär regierenden Pilsudski vor sich her. Nach dessen Tod im Mai 1935 kam das »Lager der Nationalen Einheit« an die Macht. Nun setzte eine Verdrängung der Juden aus den Verwaltungen sowie der Industrie und Wirtschaft ein, und es kam auch wieder zu offenen Pogromen. Allein zwischen 1935 und 1937 wurden 79 jüdische Bürger getötet. Ilse Stöbe zitiert aus einem Papier des »Lagers der nationalen Einheit«: »Die Einwirkung der vollkommen andersartigen Zivilisation und der fremden jüdischen Kultur ruft schon in der Berührung einen zersetzenden Einfluss auf die polnische Seele hervor und zerstört ihren Idealismus und ihre Fähigkeit zu romantischen Handlungen.«

Am 1. September 1939 wurde Polen Opfer des deutschen Aggressionskrieges. Die Nazis wollten die 1918 entstandene polnische Nation vernichten. Es ist kaum noch bekannt, dass nicht nur ihr jüdischer Teil ausgelöscht werden sollte. Programmatisch verkündet und systematisch in die Tat umgesetzt wurde auch die Ermordung der nichtjüdischen Intellektuellen bis hin zu den Lehrern, weil dem polnischen Menschen künftig nur eine Existenz als Arbeitssklave für deutsche Bauern zugedacht war. Zehntausende polnische Bauern wurden von ihren Höfen vertrieben. An ihrer Stelle wurden Deutsche angesiedelt. Vertriebene Polen wiederum bemächtigten sich der Wohnungen und Besitztümer deportierter Juden. Wie in allen besetzten Ländern bekamen Menschen, die Juden denunzierten, eine Geldprämie. So wurde die bereits existierende Hierarchie zwischen den Volksgruppen noch verstärkt.

Jeder Passant ein Feind

Über den Antisemitismus von Teilen der polnischen Bevölkerung während der deutschen Besatzung gibt das Tagebuch der Partisanin Justyna Auskunft, die zur jüdischen Widerstandsgruppe im Krakauer Ghetto gehörte.³ Die Mitglieder hatten kaum Hoffnung zu überleben, wollten aber nicht passiv ihre Deportation abwarten. So führten sie Anschläge aus und unterhielten Beziehungen zum jüdischen Widerstand bis nach Warschau. Nicht nur das Verlassen des Ghettos, auch die Nutzung von Verkehrsmitteln stand für Juden unter Todesstrafe. Dennoch nutzten die Krakauer Kämpferinnen und Kämpfer auch die Bahnverbindungen. Anders als in Deutschland, wo Juden den gelben Stern tragen mussten, waren sie in Polen zum Tragen einer noch auffälligeren Armbinde verpflichtet. Schon das außerhalb des Ghettos notwendige Abstreifen der Armbinde war ein schwieriges Unterfangen:

»Wenn einer bemerkte, dass diese weiße symbolische Armbinde herunterrutschte, lieferte er den Menschen ohne Umschweife den Händen der Polizei aus.« Auch wer äußerlich nicht jüdisch wirkte, konnte sich leicht verraten, »durch den Mangel an Dreistigkeit, Selbstsicherheit, durch den Akzent der Sprache, durch die Art, sich auszudrücken, durch das eigentümliche Verhalten«. Man war Jude »ganz einfach deshalb, weil alle in ihm den Juden sehen wollten, weil alle ihn hetzen wollten und es nicht vertragen konnten, dass er vor dem Tode floh. (…) Bevor er also bis zu der ersten Bahnstation vorgedrungen war, hatte er bereits eine ganze Reihe von Kämpfen hinter sich, die mit dem Blick geführt worden waren, eine Reihe wortloser Kraftproben mit dem Feind, der in jedem Passanten versteckt war, nicht selten einige Auseinandersetzungen mit Erpressern, so, dass dann in der Tasche kaum Geld genug für eine Reise in das nächste Städtchen übrigblieb. Und wenn er endlich bis zu der ersehnten Bahnstation gelangt war, befand er sich plötzlich unter Beschuss von Blicken uniformierter Leute. Man setzte zahlreiche Polizeiformationen nur zu dem Zwecke in Bewegung, verkappte Juden zu verfolgen. Dazu kamen Geheimpolizisten, Deutsche, Ukrainer, unter denen die Stammverwandten der faschistischen Elemente die erste Geige spielten. Wieviel kaltes Blut musste man da bewahren, um stolz erhobenen Hauptes durch die Bahnhofshalle zu gehen, zudringliche Blicke der Geheimen scharf abzuweisen und sich mit Zungenfertigkeit in einen Wagen hineinzudrängen? Und da begann erst die Herrschaft dieser Meute.« Denn niemals habe man »unangenehmen Gesprächen aus dem Wege gehen« können, Gesprächen über Juden. »Dass es ihnen recht geschähe, dass es schon die höchste Zeit wäre, (…) dass sie flüchteten, aber glücklicherweise ergriffen würden, dass sie ihr Geld mitnehmen wollten, aber man es ihnen Gott sei Dank abgenommen hätte … Gerede, gemeine Verleumdungen, niederträchtige Lügen und vor allem Freude, eine niedrige, geradezu wilde, tierische Freude darüber, dass Hunderttausende Kinder, Frauen und Greise zugrunde gingen. Wie Hyänen, die nach Aas ausspähen, warteten sie auf die jüdische Habe, auf die herrenlos zurückgelassenen Häuser, um sich auf sie zu stürzen und zu rauben, zu plündern.« Bei solchen Gesprächen dufte kein Muskel im Gesicht zucken. Denn wer »Empörung verriete oder Schmerz, ho ho, dann musste er bestimmt ein Jude sein. (…) Für die Polen war eine Zugfahrt eine unbequeme Erfahrung, doch für Juden war jeder Schritt außerhalb des Stacheldrahts ein Lauf durch einen Geschosshagel.«

Dennoch gab es von polnischer Seite auch Solidarität. Die Liste der »Gerechten unter den Völkern« in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem nennt 6.992 Polen. Sie sind mit Abstand die größte Gruppe jener, die jüdischen Menschen während des Faschismus halfen und diese versteckten. Die Solidarität polnischer Bürger für jüdische Bürger ist um so bedeutender, als Polen das einzige der besetzten Länder war, in dem die Todesstrafe für die Unterstützung von Juden galt.

Ambivalente Positionen

Was für einzelne Bürger gilt, gilt nicht für den polnischen Widerstand. Die Zusammenarbeit mit jüdischen Gruppen gelang nur punktuell. Die Exilregierung in London, in der Parteien mit antisemitischer Vergangenheit dominierten, rang sich erst im Dezember 1942 zur Bildung eines Hilfsrats mit dem Decknamen Zegota durch, der sich sowohl für die Rettung von Juden als auch für die Unterstützung jüdischer Widerstandsgruppen engagierte.⁴

picture alliance/AP Images Das Pogrom von Kielce, bei dem am 4. Juli 1946, ausgelöst durch das Gerücht von der Entführung eines christlichen Jungen, mehr als 40 Menschen, die meisten von ihnen Überlebende der Shoah, ermordet wurden, ist bis heute eines der bekanntesten Beispiel für den polnischen Antisemitismus nach 1945 – Beerdigung der Opfer (4.7.1946)

Dass sich die Exilregierung ambivalent verhielt, zeigt eine Verlautbarung von Roman Knoll, dem Direktor der Kommission für auswärtige Beziehungen, vom August 1943. Er geißelt zwar die »Massenmorde an Juden« als »monströse Verfolgungen«, entwirft aber ein unfreundliches Bild des erwarteten Nachkriegsverhältnisses von Polen und Juden, deren »letztendliche Rückkehr (…) an ihre Arbeitsplätze und Betriebe, wenn auch in erheblich reduzierter Anzahl, völlig außer Frage steht. Die nichtjüdische Bevölkerung hat die freigewordenen Plätze der Juden in den Orten und Städten in ganz Polen besetzt, und dies brachte grundsätzliche Veränderungen mit sich, die eine endgültige Qualität haben. Eine Massenrückkehr der Juden würde von der Bevölkerung nicht als eine Wiederherstellung des alten Zustands betrachtet werden, sondern als Invasion, gegen die sie sich wehren würde, sogar mit körperlichen Mitteln.« Höchste Brisanz erhält dieses Statement durch Knolls Bemerkung, dass die jüdische Problematik »früher als eine rein interne Angelegenheit« betrachtet wurde, in »der Realität aber war sie immer ein internationales Thema«. Er zeigte sich optimistisch, dass sich die internationale Gemeinschaft des »Anliegens« der Juden annehmen und Polen von der Verantwortung für seine jüdischen Bürger entlastet werde.⁵

So entsetzlich diese Projektion war, sie realisierte sich im wesentlichen. Im Juli 1946 kam es zum Pogrom von Kielce, bei dem 40 Juden ermordet und 80 verletzt wurden. Kurz zuvor, im Januar 1946, hatte Isaac Deutscher, der im April 1939 nach Großbritannien emigriert war, aus einer während des Krieges erschienen polnischen Zeitung zitiert: »Die Nazis lösen das jüdische Problem zu unseren Gunsten auf eine Art und Weise, wie wir es niemals hätten lösen können.« Er konstatierte, dass von der Inbesitznahme jüdischer Läden und Wohnungen »die verkommensten, gierigsten und gewissenlosesten Elemente« profitierten, ein »Lumpenproletariat, das über Nacht zur Lumpenbourgeoisie« wurde.⁶ Der Marxist Deutscher sah 1946 in diesen Elementen den Keim der Kräfte, die auf eine »osteuropäische Konterrevolution« zuarbeiten würden.

Fehlende Aufarbeitung

Obwohl die Zusammenarbeit des jüdischen Widerstands noch am ehesten mit kommunistischen Gruppen funktioniert hatte, fanden auch die regierenden polnischen Kommunisten keine kohärenten Lösungen für die gesamtnationalen Pro­bleme, auch nicht für den ererbten Antisemitismus. Immer wieder kam es zu Ausreisewellen jüdischer Bürgerinnen und Bürger. So 1968 als Wladyslaw Gomulka in Reaktion auf studentische Proteste die polnischen Juden als »Feinde des polnischen Volkes« bezeichnete und eine antisemitische Kampagne entfesselte. Auf den Straßen demonstrierten Betriebskampfgruppen mit Schildern »Studenten ans Lernen, Zionisten nach Zion«. In den Betrieben luden die Kaderabteilungen die jüdischen Beschäftigten vor und legten ihnen die Emigration nahe. Rund 15.000 jüdische Polen verließen 1968/69 das Land in Richtung Westen (siehe jW-Thema v. 5.4.2018: Dämonen geweckt).

Nicht zuletzt die Debatte über das sogenannte Holocaustgesetz des vergangenen Jahres offenbarte, wie virulent der Antisemitismus in Polen noch heute ist. Die Diskussion im Land ist im wesentlichen durch eine nationalistische Schuldabwehr gekennzeichnet. Die Bevölkerung hat in unfassbarem Maße unter dem Terror der Nazis gelitten. Dieses Bild, so scheint es, darf in keinem Fall irritiert werden. Bis sich die polnische Gesellschaft in ihrer Mehrheit offen mit der Beteiligung polnischer Bürger an der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in der Zeit zwischen 1939 und 1945 befasst, scheint es noch ein weiter Weg zu sein.

Anmerkungen:

1 Zit. n. Eike Geisel/Mario Offenberg: Die gegenwärtige Vergangenheit. Zur Aktualität von Isaac Deutschers Schriften zur jüdischen Frage. Nachwort zu: Isaac Deutscher: Die ungelöste Judenfrage. Zur Dialektik von Antisemitismus und Zionismus, Rotbuch-Verlag, Berlin 1977, S. 114

2 Stöbes Artikel erschien als dritter Teil einer Serie: »Die Minderheiten in Polen«. Eine Reproduktion des Artikels findet sich in: Hans Coppi/Sabine Kebir: Ilse Stöbe: Wieder im Amt. Eine Widerstandskämpferin in der Wilhelmstraße, Hamburg, 2015, S. 214–223. Zu Kriegsbeginn wurde Stöbe zusammen mit deutschen Diplomaten aus Polen evakuiert. Sie erhielt eine Anstellung im Auswärtigen Amt, von wo aus sie wichtige Nachrichten über die Kriegsvorbereitungen gegen die Sowjetunion an Moskau weitergab. 1942 wurde sie enttarnt, verhaftet und in Plötzensee hingerichtet.

3 Gusta Davidson-Draenger: Das Tagebuch der Justyna. In: Jochen Kast/Bernd Siegler/Peter Zinke: Das Tagebuch der Partisanin Justyna. Jüdischer Widerstand in Krakau, Berlin 1999, S. 30–32. Die auf Toilettenpapier geschriebenen Aufzeichnungen wurden unterm Boden von Justynas Zelle im Kraukauer Frauengefängnis gefunden, wo sie 1943 ermordet wurde.

4 Jochen Kast/Bernd Siegler/Peter Zinke: Polnische Solidarität mit Jüdinnen und Juden. In: ebd., S. 252 f.

5 Zit. n. ebd., S. 206

6 Isaac Deutscher: Überreste einer Rasse. In: Die ungelöste Judenfrage, a. a. O., S. 56. Deutscher machte keine näheren Angaben zu der zitierten Zeitschrift.