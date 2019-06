Altmaier in der Zwickmühle

Jason Lee/Reuters Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Beijing

China sei »Partner, aber auch Wettbewerber«. Mit dieser ambivalenten Formel hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Deutschlands Beziehungen mit der Volksrepublik zu Beginn seines dreitägigen Besuchs dort charakterisiert. Ganz allgemein strebt der Minister in seinen Gesprächen, wie er bereits vor seiner Abreise mitteilte, den weiteren Ausbau der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen an. Beziehungen, von denen deutsche Unternehmen nach wie vor gewaltig profitieren.

Speziell will Altmaier dazu das geplante Investitionsabkommen zwischen der EU und der fernöstlichen Wirtschaftsmacht China vorantreiben. Nach Verhandlungen mit den Ministern für Marktregulierung, Xiao Yaqing, sowie für Industrie und IT, Miao Wei, aber auch mit dem Vorsitzenden der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, He Lifeng, reist Altmaier heute von Beijing nach Shanghai weiter, wo er Vertreter der deutschen Wirtschaft treffen will. Es ist die zweite China-Reise des Ministers in diesem Jahr nach seiner Visite Ende April. Damals hielt er sich anlässlich des Gipfels zu Chinas »Belt-and-Road-Initiative« (BRI; auch Projekt Neue Seidenstraße genannt), in dem Land auf.

»Partner, aber auch Wettbewerber«: Die Formulierung entspricht exakt den aktuellen Sprachregelungen der deutschen Unternehmerverbände. Was China betrifft, ist die deutsche Wirtschaft zur Zeit faustisch veranlagt: Zwei Seelen wohnen, ach in ihrer Brust. Einerseits lockt die Volksrepublik mit hohen Profiten: Sie ist nicht nur Deutschlands größter Handelspartner, sondern inzwischen auch dessen drittwichtigster Standort von Auslandsinvestitionen nach den USA und Großbritannien. 2017 hatten deutsche Firmen dort insgesamt 81 Milliarden Euro investiert.

Für die Paradebranche der deutschen Industrie, die Autokonzerne, ist China der mit erheblichem Abstand bedeutendste Markt, ebenso für den wichtigen Maschinenbau. Und nicht zuletzt setzen hiesige Firmen auf zentralen Zukunftsfeldern, auf denen sie inzwischen zurückliegen – etwa bei der »Künstlichen Intelligenz« –, zunehmend auf die Kooperation mit chinesischen Unternehmen. Insofern hat sich der Wirtschaftsminister gestern stets für Erleichterungen für Geschäfte deutscher Firmen in China stark gemacht.

Nur: Die Wirtschaft Chinas entwickelt sich zur selben Zeit zunehmend zur übermächtigen Konkurrenz. Dies zeigt sich nicht nur auf Auslandsmärkten in Afrika oder Lateinamerika, wo Konzerne des Konkurrenten beim Ergattern attraktiver Aufträge regelmäßig die Nase vorn haben. Es zeigt sich auch auf dem chinesischen Markt und sogar in Europa. In der Volksrepublik soll etwa im Rahmen des ehrgeizigen Modernisierungsprogramms »Made in China 2025« der Anteil chinesischer Medizintechnik in den Krankenhäusern des Landes erheblich gesteigert werden. Bislang wickelt Siemens auf diesem Sektor Milliardengeschäfte ab, droht nun aber Marktanteile verlieren. Anderen deutschen Konzernen könnte es früher oder später ähnlich ergehen.

Gleichzeitig drängen chinesische Firmen auf die Märkte der EU und rivalisieren dort mit deutschen Unternehmen. All das stärkt die Konfliktbereitschaft in Berlin. Altmaier verlangte gestern, »Diskriminierungen und Benachteiligungen« für die BRD-Industrie zu beseitigen. Der Ton könnte durchaus noch schärfer werden.

Als wäre die Konkurrenzlage nicht schon komplex genug, wird dies alles noch durch den US-Wirtschaftskrieg gegen China überlagert. Nicht nur, dass deutsche Konzerne wie BMW, die von ihren Standorten in den Vereinigten Staaten Waren in die Volksrepublik liefern – oder andersherum –, direkt von den Zollerhöhungen getroffen werden. Auch geht der Absatz etwa deutscher Autos in China zurück, weil die Kauffreude chinesischer Konsumenten wegen des Wirtschaftskriegs leidet. Seit US-Präsident Donald Trump seinen Totalboykott gegen den Elektronikkonzern und Netzwerkausrüster Huawei verhängt hat, geraten deutsche Unternehmen unmittelbar ins Kreuzfeuer. Infineon etwa musste die Lieferung bestimmter Bauteile mit einem US-Anteil von über 25 Prozent an Huawei stoppen.

Mittlerweile prüfen auch weitere Dax-Konzerne ihre Beziehungen zu dem Konzern. Das Schadenspotential ist groß: Audi etwa entwickelt nichts Geringeres als seine Kapazitäten im autonomen Fahren gemeinsam mit Huawei. Altmaier trifft am heutigen Donnerstag morgen mit Vizepremierminister Liu He zusammen, Beijings Chefunterhändler in Sachen Wirtschaftskrieg, um diesbezüglich Gefahren und Perspektiven auszuloten.

Dabei dürfte es nicht zuletzt um die Gegenmaßnahmen gehen, die Beijing angekündigt hat: China arbeitet an einer Liste von ausländischen Unternehmen, die sich an Maßnahmen beteiligen, die die Wirtschaft des Landes mutwillig und ohne ökonomische Ursache schädigen – etwa an dem aktuellen US-Boykott. Ihnen drohen Gegenmaßnahmen. Es handelt sich dabei um einen Abwehrschritt im Wirtschaftskrieg. Prinzipiell können auch deutsche Unternehmen auf der Liste landen, Infineon etwa. Schließlich beteiligt sich die Firma, wenn auch widerwillig, zumindest partiell an dem von Washington verhängten Lieferstopp. Infineon setzt ein Viertel seiner Produkte in China ab, hat also einiges zu verlieren. Für Altmaier gibt es eine Menge zu besprechen.