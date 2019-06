Die Lawine füttern

Rodolfo Buhrer/Reuters Von »Jogo bonito« ganz zu schweigen: Brasiliens Nationaltrainer Tite am Montag

Einen wunderschönen guten Morgen! Die 46. Copa América nimmt Fahrt auf, ein gutes Drittel der Gruppenphase ist bereits beendet. Gespielt wird noch bis zum 7. Juli in Brasilien, das den Wettbewerb zum fünften Mal ausrichtet. Die bisherigen Heim-Copas konnte Brasilien, das insgesamt achtmal erfolgreich war, allesamt gewinnen. Das letzte Mal ist allerdings auch schon wieder zwölf Jahre her.

Im Eröffnungsspiel am Freitag traf die »Verdeamarelha« im Morumbi von São Paulo auf Bolivien, das in den letzten Jahren den diskretesten Fußball in Südamerika feilbot. Den Heimvorteil in der Höhe von La Paz wissen sie meistens zu nutzen, im »llano« (Flachland) wird in der Regel gemauert. Der brasilianische Nationaltrainer Tite ließ Gabriel Jesus auf der Bank schmoren, begann also ohne Mittelstürmer. Noch mehr verwunderte, dass Brasilien der Zehnerkette der »Altiplanicos« mit vorhersehbaren hohen Flanken von den Außenbahnen beizukommen gedachte. Das sah hilflos aus und steril, war ineffektiv und ein Schlag ins Gesicht der heimischen Fußballtradition. Von »Jogo bonito« ganz zu schweigen. Ein Fehlpass jagte den nächsten. Bolivien hielt wacker die Reihen geschlossen und dachte gar nicht daran, einen Betriebsausflug über die Mittellinie zu wagen. Die ungehaltenen Zuschauer jagten ihre Faulpelzelfen mit einem dröhnenden Pfeifkonzert in die Katakomben.

Gleich nach Wiederanpfiff griff der Videoschiedsrichter zugunsten der Gastgeber ein, und Philippe Coutinho drosch den Handelfer links unten in die Maschen, Carlos Lampe war chancenlos. Der Wille des Südamerikameisters von 1963 war gebrochen. Drei Minuten später nickte wieder Coutinho einen Pass von Roberto Firmino zum 2:0 ein – sein 16. Tor im 50. Länderspiel. Die Chose war gelaufen. In Minute 85 vernaschte der gerade eingewechselte Everton sechs Bolivianer und feuerte links vom Halbmond ein Geschoss zum 3:0 Endstand ins gegnerische Gehäuse. Indes, überzeugen konnte der fünfmalige Weltmeister nicht.

Uruguay dann später schon. Am Sonntag mähte der Rekordmeister (15 Copas) im Mineirão von Belo Horizonte die Feierbiester Ecuadors nieder, bei denen der in der türkischen »Süper Lig« kickende Innenverteidiger Arturo »Zambo Mambo« Mina ein permanentes Sicherheitsrisiko darstellte. Bereits nach sechs Minuten gelang Nicolás Lodeiro nach Vorarbeit von Luis Suárez mit einem artistischen Tor die Führung für die »Celeste«, die Edinson »Matador« Cavani (Seitfallzieher vom Fünfer, Vorarbeit Diego Godín) und »Pistolero« Suárez (Abstauber) nach einem Platzverweis für José Quintero (24’) noch vor der Pause mühelos auf 3:0 ausbauten. Für Suárez war es der 57. Treffer im Nationaldress, für Cavani Nummer 47 (der erste bei der vierten Copa-Teilnahme). Beide stammen aus Salto, einer Stadt an der Grenze zu Argentinien, wo sie bereits als Kinder auf den klassischen Schotterplätzen zusammen Fußball spielten. Suárez ist genau drei Wochen älter. Mina machte die Tragödie der »Tricolor« in Minute 77 mit einem spielfilmreifen Eigentor perfekt. Zwei weitere Treffer wurden den Urus aberkannt.

Uruguay war eine Lawine. Óscar Washington Tabárez, seit Februar 2006 Trainer der »Celeste«, hat ganze Arbeit geleistet. Gingen die Urus früher selbst in Überzahl meistens auf Nummer sicher, ist die neue, renovierte Version der »Charrúas« ultraoffensiv. Das 4-4-2 Schema ändert daran nichts. Die Außenverteidiger Diego Laxalt und Martín Cáceres sind eiskalt, davor nutzen Lodeiro und Nahitan Nández (Boca Juniors) konstant die Räume, die Suárez und Cavani aufstemmen. Vor der Abwehr sind Rodrigo Bentancur (Juve) und Matías Vecino (Internazionale) Herren und Gebieter der Spielfeldmitte, bestimmen das Tempo und versorgen ihre Partner auf den Außenbahnen mit Bilderbuchpässen, um die Lawine zu füttern, mit dem Ziel, den gegnerischen Torrumsteher darunter zu begraben. Das sollte noch öfter klappen.