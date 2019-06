Aus die Maut?

Bernd von Jutrczenka/dpa Dobrindt und Scheuer, das Duo Infernale der CSU: Maut gescheitert? Na so was

Böse Schlappe für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU): Die von seinem Amtsvorgänger und Parteifreund Alexander Dobrindt ausgeheckte sogenannte Ausländermaut verstößt gegen EU-Recht. Wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Sitz in Luxemburg am Dienstag vormittag entschied, wirke die Abgabe »diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedsstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt«. Damit muss Scheuer das Projekt entweder komplett fallenlassen oder noch einmal komplett neu aufrollen. Dass sich die SPD noch einmal zum Mitmachen bewegen lässt, kann ziemlich sicher ausgeschlossen werden. Der Koalitionspartner hatte die Umsetzung des ehemaligen CSU-Wahlkampfhits seinerzeit nur widerwillig mitgetragen und mit Bauchgrimmen für die nötigen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat gesorgt.

Der Entscheid ist ein echter Paukenschlag. Im Vorfeld deutete so gut wie alles darauf hin, dass die Richter grünes Licht für das Projekt geben. Im Februar hatte der EuGH-Generalanwalt das Vorhaben in einem Gutachten für rechtmäßig befunden und empfohlen, die von Österreich mit Unterstützung der Niederlande angestrengte Vertragsverletzungsklage abzuweisen. Beide Staaten erachten die einseitig nichtdeutschen Bürgern auferlegte Zahlungspflicht als Schlechterstellung und Ungleichbehandlung und deshalb als nicht EU-rechtskonform. Nach den Plänen sollen zwar auch Inländer eine Nutzungsgebühr für das Befahren von Autobahnen und Bundesstraßen in Höhe von jährlich höchstens 130 Euro zahlen, die Kosten aber durch Verrechnung mit der Kfz-Steuer nachträglich zurückerstattet bekommen. Besagtes Gutachten hatte den Mechanismus mit dem Argument gutgeheißen, ausländische Fahrer würden in der Kombination Maut plus Kfz-Steuer, die für sie in Deutschland nicht fällig wird, insgesamt immer geringer belastet als Deutsche.

In der Regel folgt der Gerichtshof dem Votum des Generalanwalts – diesmal nicht. In seinem Urteil stellt er fest, dass die Infrastrukturabgabe »eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit darstellt und gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs verstößt«. Durch die komplette Kompensation der Kosten für Einheimische, liege »die wirtschaftliche Last dieser Abgabe tatsächlich allein auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedsstaaten zugelassenen Fahrzeugen«. Im übrigen habe Deutschland »nicht dargetan, wie die festgestellte Diskriminierung durch Umwelterwägungen oder sonstige Erwägungen gerechtfertigt werden könnte«.

Dobrindts Pkw-Maut war 2014 auf die Reise durch das Gesetzgebungsverfahren geschickt und im Frühjahr 2017 vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Eine interessante Rolle spielte seinerzeit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). Er sprach sich im Vorfeld im Namen seiner Partei dagegen aus, verhalf dem Gesetz in der Länderkammer durch seine Enthaltung aber zum Erfolg. Im Falle einer Ablehnung hätte ein Vermittlungsausschuss mit ungewissem Ausgang angerufen werden müssen und sich das Projekt womöglich für lange Zeit verzögert oder gleich ganz erledigt. Rückblickend ließe sich Ramelows Umfaller als geglückter Schachzug betrachten. Seine Enthaltung bescherte ihm damals die Zusage des Verkehrsministers für ein regionales Bahnprojekt. Und jetzt, zweieinhalb Jahre später hat der EuGH vielleicht das Aus der Ausländermaut besiegelt.

Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, nannte das Urteil gestern »eine Klatsche für die Bundesregierung« und ermahnte die Koalition, das Thema nicht weiter zu verfolgen. »Scheuer sollte jetzt endlich das Projekt Quatschmaut beerdigen und sich ernsthaft um eine vernünftige Verkehrspolitik kümmern.« Schon tags zuvor hatte Hofreiter gegenüber der Nachrichtenagentur dpa vor einem jährlichen Minusgeschäft in Höhe von 155 Millionen Euro gewarnt. Dazu würde man mit dem Modell die Grenzregionen »extrem belasten und unsere europäischen Nachbarn ohne Not verärgern«. Außerdem sähen die Pläne vor, lediglich Pkw und Lkw über 7,5 Tonnen mit einer Mautpflicht zu belegen, nicht aber die wachsende Zahl von Transportern, Kleinlastern und leichten Lastern. Selbst das Verkehrsministerium kalkuliert Berichten zufolge nur mehr mit Einnahmen von 400 Millionen Euro pro Jahr, während man bisher immer von unterm Strich einer halbe Milliarde Euro ausgegangen war.

Dobrindts ursprünglicher Entwurf musste mehrfach angepasst werden, da auch die EU-Kommission zunächst erhebliche Bedenken hatte und selbst ein Vertragsverletzungsverfahren einleitete. Davon nahm sie nur wegen des deutschen Versprechens Abstand, die Mautsätze auf Basis einer ökologischen Komponente zu erheben sowie die Voraussetzungen dafür zu schaffen, mittelfristig eine streckenbezogene, elektronische Pkw-Maut einzuführen. Auf diese Systeme, ähnlich wie bei der deutschen Lkw-Maut, setzt die Kommission schon lange mit dem Endziel, ein EU-Mautsystem zu schaffen. Vorsicht: Dabei geht es um eine allgemeine Maut – für alle Autofahrer. So gesehen könnte auch Ramelows später Triumph zum Pyrrhussieg werden.