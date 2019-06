Protest gegen Wahlfälschung

Willy Kurniawan/REUTERS

Am Dienstag haben in Indonesiens Hauptstadt Jakarta erneut Proteste gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom April stattgefunden. Die Opposition hatte dazu aufgerufen, den Prozess am Verfassungsgericht bis zum 28. Juni mit Demonstrationen zu begleiten. Gestern fand die erste Anhörung zu den Vorwürfen von Unregelmäßigkeiten bei der Wahl statt. Demnach soll es Fehler bei Geburtsdaten und mit doppelten Personalausweisnummern gegeben haben, die rund neun Prozent der Wähler betroffen hätten. (Reuters/jW)