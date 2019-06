Schnellstes Tor

Paris. Die USA und Schweden sind ohne Probleme in das Achtelfinale der Fußball-WM der Frauen eingezogen. Die US-amerikanischen Titelverteidigerinnen dominierten mit einer stark veränderten Startelf den WM-Neuling Chile am Sonntag in Paris nach Belieben und gewannen durch Tore von Carli Lloyd (11., 35.) und Julie Ertz (26.) mit 3:0. Chiles Torfrau Christiane Endler verhinderte mit zahlreichen Glanzparaden Schlimmeres. 45.600 Zuschauer sahen die Partie, damit kamen sogar einige hundert mehr als beim Eröffnungsspiel des Turniers. Beim 5:1-Erfolg des Drei-Kronen-Teams gegen Thailand in Nizza erzielte Linda Sembrant in der 6. Minute das bisher schnellste Turniertor. Am Donnerstag treffen die beiden punktgleichen Mannschaften im Kampf um den Gruppensieg aufeinander. (dpa/jW)