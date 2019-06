Singulärer Platz

Der Trompeter Axel Dörner wird mit dem Jazzpreis Berlin ausgezeichnet. Dieser ist mit 15.000 Euro dotiert. Er wird vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und der Kulturverwaltung des Berliner Senats vergeben. Dörner (Jahrgang 1964) nehme einen singulären Platz in der internationalen Jazzszene ein und sei ein wichtiger Bezugspunkt und Einfluss für Musikerinnen und Musiker weit über Deutschland hinaus, teilte der RBB am Montag mit. Der Preis wird bei einem öffentlichen Konzert am 27. Juni in Berlin verliehen. (dpa/jW)